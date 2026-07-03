Madonna delle Grazie a Giampilieri, il programma dei festeggiamenti

Sabato 5 e domenica 5 luglio la festa nel Santuario della Madonna delle Grazie

MESSINA – Tutto pronto a Giampilieri per la festa della Madonna delle Grazie, che si svolgerà sabato 4 e domenica 5 Luglio. Sabato 4 luglio, la festa si aprirà con lo sparo di 21 colpi di cannone e lo scampanio festivo delle campane del Santuario della Madonna delle Grazie e della Chiesa madre.



Alle 18:00 verranno recitati i solenni primi vespri in onore della Madonna delle Grazie in Chiesa madre, seguirà la Processione verso il Santuario della Madonna delle Grazie situato nella collina dinanzi al paese.

Alle 20:45, come da tradizione, inizierà la suggestiva “discesa” del simulacro della Madonna delle Grazie dal santuario, attraverso la scalinata, fino in paese. Ad accogliere il simulacro della Madonna uno spettacolo pirotecnico, a seguire la Processione si concluderà in Chiesa madre.

Dalle 23:00 in Piazza Chiesa “la notte di Giampilieri si accende di musica!” – Dj set con Fabio Russo e street food.

Domenica 5 Luglio, giorno della festa, di mattina la banda musicale allieterà le vie del paese. Alle 11:00 la Celebrazione Eucaristica solenne verrà presieduta da Mons. Antonio Sofia, Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Metropolitano. Alle 18:00 si svolgerà una seconda celebrazione Eucaristica, a cui seguirà la Processione del simulacro della Madonna delle Grazie per le vie del paese.

A conclusione della processione, si svolgerà in piazza Chiesa il concerto bandistico della banda “Santo Stefano Protomartire” di Aci Bonaccorsi, diretto dal M° A.Sapienza e il sorteggio. Concluderà la festa lo spettacolo pirotecnico alla 23:59.