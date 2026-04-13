Messina, lo Scirocco blocca aliscafi. Incendi e alberi caduti in tutta la provincia VIDEO

Quando e dove i collegamenti sospesi per il maltempo, dallo Stretto alle Eolie. Gli interventi più delicati dei VdF

Messina – Le forti raffiche di scirocco – prevista dal nostro meteorologo Daniele Ingemi – creano disagi alla città di Messina e la provincia da stamattina. Particolarmente difficile la situazione dei collegamenti marittimi.

Tutte le corse cancellate

Sono state quasi cancellate quasi tutte le corse degli aliscafi diretti alle isole Eolie, sia da Milazzo che da Messina. Aliscafi fermi anche sulla tratta Messina-Villa San Giovanni e Messina – Reggio Calabria, sullo Stretto di Messina. Attivo invece per il momento il collegamento delle navi traghetto di Caronte & Tourist e di Ferrovie dello Stato. Sul sito di Liberty Lines, gestore delle tratte dei mezzi veloci, è possibile consultare l’elenco delle corse cancellate, anche per la giornata di domani.

Incendio in galleria sulla A20

Anche sul fronte incendi è stata una giornata difficile. Dopo il rogo a Salice, domato nella mattinata, e quello in galleria Telegrafo, i Vigili del Fuoco in mattinata sono stati impegnati a domare diversi focolai in città e provincia. Particolarmente delicato l’intervento nella galleria Petraro della A20, nei pressi del casello di Brolo, dove ha preso fuoco un furgone che procedeva in direzione Palermo. L’autostrada è stata interrotta fino alle 12.

Alberi caduti sulla Tirrenica

Fino al tardo pomeriggio inoltre i Vigili del Fuoco di Messina e dei distaccamenti sono stati impegnati in numerosi interventi per mettere in sicurezza i tanti alberi caduti per le forti raffiche di scirocco e altri elementi pericolanti. Le maggiori criticità nella provincia tirrenica, da Sant’Agata Militello fino al versante nord del capoluogo ma anche in centro a Messina. I maggiori danni si sono registrati tra Milazzo e Villafranca.