Messina, l’unica offerta è quella del gruppo Racing

Non ci sarà un'asta

Il destino del Messina si è compiuto: il Racing City Group si aggiudica la società e il ramo sportivo.

Non sono arrivate, entro la scadenza fissata ieri a mezzogiorno, ulteriori offerte migliorative o rilanci che potessero portare all’asta competitiva di oggi. Di conseguenza, l’aggiudicazione è avvenuta in favore di chi aveva presentato l’unica offerta vincolante.

La base d’asta e l’unica offerta

La curatrice fallimentare, Maria Di Renzo, aveva ricevuto l’offerta irrevocabile di acquisto da parte del Racing City Group (guidato da Justin Davis e Morris Pagniello) con una base di 200.000 euro.

Il Tribunale di Messina, Sezione Fallimentare, aveva fissato la base d’asta per l’eventuale gara a 210.000 euro, stabilendo che ogni rilancio dovesse essere di almeno 10.000 euro. Dal momento che l’unica offerta in busta chiusa depositata era quella iniziale, il ramo sportivo della società, in regime di esercizio provvisorio, passa ufficialmente al gruppo internazionale.

Il futuro

L’aggiudicazione al Racing City Group, sebbene debba ancora attraversare le formalità burocratiche e gli atti notarili definitivi, segna un punto fermo e di ripartenza per il calcio messinese.

Il nuovo acquirente subentra nel ramo sportivo (che comprende marchi, contratti con giocatori e staff) e dovrà farsi carico, oltre al prezzo di acquisto, del debito sportivo stimato in circa 650.000 euro, da garantire tramite fideiussione o versamento diretto, e dei costi di gestione successivi.

La Curatela aveva già ottenuto l’estensione dell’esercizio provvisorio fino al 10 novembre per garantire la continuità agonistica in attesa della conclusione dell’iter, permettendo al club e alla città di conoscere, finalmente, il proprio futuro.

Di Renzo: “15 giorni per completare il versamento”

“Non sono arrivate altre offerte oltre a quella a base d’asta – dice la curatrice Maria Di Renzo -, quindi l’aggiudicazione è di Global Capital e Racing City Group. Si tratta di un’aggiudicazione provvisoria, ora ci saranno 15 giorni per completare il versamento. E’ previsto l’accollo del debito sportivo, l’assunzione oneri gestione e spese di trasferimento a carico. Entro dieci giorni potrebbe ancora arrivare un’offerta migliorativa integrando il 10%, quindi 220mila euro”.