Messina. La Madonnina del porto si tinge di blu per la Giornata Mondiale del Diabete

L'iniziativa del Leo Club Messina Peloro accende il simbolo della città in collaborazione con la Marina Militare per sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione e sulla cura della patologia

Messina si è tinta di blu in occasione della Giornata Mondiale del Diabete. Il monumento della Madonnina della Lettera, che veglia sullo Stretto, è stato illuminato con i toni del blu per richiamare l’attenzione di tutta la cittadinanza su una patologia che tocca da vicino migliaia di persone.

L’iniziativa è stata ideata e promossa dal Leo Club Messina Peloro, guidato dal presidente Marco La Spina. Il progetto ha preso vita grazie alla collaborazione della Marina Militare, che ha concesso il supporto tecnico e logistico necessario per illuminare il pilastro votivo.

L’obiettivo dell’installazione luminosa è duplice: da un lato celebrare la ricorrenza internazionale dedicata alla lotta al diabete, dall’altro accendere i riflettori sull’importanza vitale della prevenzione medica, degli stili di vita corretti e della diagnosi precoce, trasformando per una notte il panorama dello Stretto in un grande messaggio di speranza e solidarietà per tutti i pazienti.