Palermo hub e Taormina spoke. Così al Ccpm solo casi a media e bassa complessità

La rete proposta dalla Regione siciliana

Paletti rigidi e limitazioni operative immediate. Il futuro della cardiochirurgia pediatrica all’ospedale San Vincenzo di Taormina dipende dal parere espresso dai ministeri della Salute e dell’Economia sul modello di rete regionale proposto dalla Regione Siciliana, subordinando l’avvio della fase sperimentale al rispetto di prescrizioni vincolanti. Nelle more della riorganizzazione definitiva, il reparto taorminese viene autorizzato a trattare unicamente i casi di media e bassa complessità.

Le limitazioni operative e il ruolo dei centri

La nota ministeriale, firmata dal direttore generale Walter Bergamaschi e datata 25 settembre 2026, recepisce le indicazioni del gruppo di lavoro istituito presso Agenas. Sulla base delle analisi condotte sui volumi di attività e sui tassi di mortalità, il modello individua una chiara distinzione dei ruoli all’interno della rete.

Il centro di Taormina viene inquadrato come struttura spoke. Di conseguenza, a partire dalla data del provvedimento, il reparto ospedaliero è chiamato a erogare esclusivamente prestazioni di media e bassa complessità, corrispondenti alle classi uno e due del sistema di classificazione del rischio Rachs-1, escludendo i pazienti neonatali. Per i casi già presi in carico e per le situazioni in itinere, il documento raccomanda invece uno stretto raccordo operativo con il centro hub dell’Arnas Civico di Palermo o con il Bambino Gesù di Roma, in forza della convenzione in essere. Centro di Palermo che, ricordiamo, esiste dal 2023, mentre Taormina opera dal 2010.

Il Bambino Gesù di Roma ha risposto al ministero della Salute sostenendo che i decessi riscontrati a Taormina non differirebbero dai numeri attesi in base alla complessità e alla fragilità dei pazienti trattati, avendone presi in carico molti in condizioni disperate o agoniche, con probabilità di sopravvivenza già molto ridotte. E che il dato sulla mortalità citato dalla trasmissione tv Report riguarda specificamente l’impiego dell’Ecmo, un supporto vitale estremo usato in condizioni critiche, e non la totalità degli interventi cardiochirurgici eseguiti.

La dirigenza e le richieste sui conti pubblici

Il percorso delineato dai ministeri affiancanti impone alla Regione una profonda revisione organizzativa. Tra i prerequisiti essenziali figurano la costituzione di un dipartimento interaziendale unitario, la stabilità delle équipe mediche, il rispetto dei volumi minimi di attività e l’attivazione di un controllo strutturato sulla qualità delle prestazioni e sugli esiti clinici.

Un capitolo centrale riguarda la sostenibilità finanziaria. L’esecutivo regionale dovrà dimostrare la copertura economica del modello sperimentale, anche alla luce del rilevante disavanzo strutturale che caratterizza la sanità siciliana e dell’assenza di un programma operativo che garantisca la corretta programmazione delle risorse.

La Regione deve quindi recepire tutte le raccomandazioni nel nuovo documento di rete, puntando a superare gradualmente l’attuale regime di esternalizzazione e a stabilizzare i percorsi assistenziali nell’ambito del servizio sanitario regionale.

Articoli correlati