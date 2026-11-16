Policlinico di Messina. Da oggi e per tre settimane cambia la viabilità per lavori ai parcheggi

Tutti i visitatori potranno comunque accedere all’ospedale attraverso il varco principale del Pronto Soccorso

All’interno del Policlinico di Messina sono in corso alcuni lavori per il rinnovamento degli impianti che regolano i varchi di accesso e uscita.

Al fine di regolare il flusso dei veicoli e soprattutto facilitare l’accesso delle ambulanze, dopo una riunione con il Dipartimento Servizi Manutentivi e servizi Mobilità Urbana, sono state disposte alcune limitazioni che saranno in vigore da lunedì 16 novembre al 4 dicembre ad eccezione dei sabati e delle domeniche.

Viene istituito dalle ore 7 alle ore 15, il divieto di transito veicolare ad eccezione dei veicoli di pronto soccorso, in servizio di emergenza e dei residenti, in via Consolare Valeria nel tratto compreso tra il viale Gazzi e la via Don Luigi Sturzo. Inoltre il varco di accesso del Policlinico di viale Gazzi, attualmente riservato ai veicoli di pronto soccorso (ambulanze), sarà destinato esclusivamente per l’ingresso dei veicoli degli utenti muniti di abbonamento al servizio parcheggi.

La Polizia Municipale presidierà l’ingresso principale del Policlinico in corrispondenza del Pronto Soccorso Generale di via Consolare Valeria dalle 7 alle 9,30 e all’uscita alta di viale Gazzi dalle ore 12,30 alle ore 15,30.

Il Policlinico precisa che tutti i visitatori potranno comunque accedere all’ospedale attraverso il varco principale del Pronto Soccorso. Questo ingresso resterà disponibile per consentire l’accesso ai visitatori, secondo le consuete disposizioni e nel rispetto delle procedure di sicurezza della struttura.