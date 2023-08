Messina, prossimi parcheggi Gazzi Socrate e Palacultura. E sul tram si attende il ministero - Tempostretto

Il vicesindaco Mondello fa il punto sui prossimi passi dopo l'apertura di due parcheggi e una piazza in pochi giorni

MESSINA – Bordonaro, Viale Europa, Piazza del Popolo. In pochi giorni Messina ha cambiato, ancora una volta, il proprio aspetto. Nel corso degli ultimi mesi questa frase è stata ripetuta più volte e tra parcheggi e piazze la città sta assumendo un volto nuovo, non ancora completato. Lo spiega il vicesindaco Salvatore Mondello, assessore a cui competono le numerose deleghe coinvolte nelle varie opere e nei cantieri ancora sparsi in città: “Non posso che essere felice nel vedere che quanto programmato fin qui dalla giunta precedente e da quella attuale vede pian piano la luce. In questo caso parliamo di aperture legate a parcheggi e piazze che provengono dai miei assessorati”.

“Gazzi Socrate e Palacultura pronti”: ecco ciò che manca

I prossimi passi riguardano altri parcheggi: “Gazzi Socrate è pronto. Manca la connessione Enel ma non sappiamo, a causa della concomitanza con Ferragosto e le ferie estive, quanto tempo ci vorrà. Per il parcheggio Palacultura invece siamo già pronti, ciò che serve fare è la verifica dell’impianto antincendio trovandoci in un parcheggio chiuso”.

Il tram: “Ora il parere del ministero, poi l’appalto integrato”

E poi le modifiche alla linea tranviaria: “Per quanto riguarda il tram attendiamo l’ultimo parere della conferenza dei servizi del ministero competente, quello dei Trasporti e delle Infrastrutture. Non appena ottenuto si potrà procedere con l’appalto integrato e rapidamente andare verso la conclusione di questo iter. Abbiamo avuto varie interlocuzioni con il ministero proprio perché ci hanno chiesto di spiegare il progetto e lo abbiamo fatto circa 15 giorni fa. Immagino che anche qui, visto il periodo, si andrà per le prossime settimane a scartamento ridotto ma a stretto giro arriverà questo parere e potremo andare avanti speditamente”. Tra binario unico, l’arrivo di nuovi mezzi, altri parcheggi e diversi lavori che riguarderanno le piazze, Messina nei prossimi mesi cambierà ancora.