Tram a Provinciale. Doppio binario spostandone uno? Mondello: "Il ministero non lo consente" - Tempostretto

Il vicesindaco ribadisce che anche il binario unico funziona e afferma che avrebbe voluto fare alcune modifiche di tracciato ma...

Marciapiedi troppo stretti davanti ai negozi. E’ il motivo per il quale la giunta Basile ha scelto di eliminare un binario della linea tranviaria a Provinciale e nella cortina del porto. Così è previsto dall’appalto di riqualificazione aggiudicato a gennaio, una decisione che ha sollevato un vespaio di polemiche, con pareri contrari da più parti (vedi i tanti correlati a fine articolo).

Anche Tps Pro suggeriva di mantenere il doppio binario

Soprattutto a Provinciale perché lì, tecnicamente, si potrebbe sia allargare il marciapiede sia mantenere il doppio binario, spostandone uno dei due a monte (disegno in foto principale), sulla sede stradale ad oggi costantemente occupata da auto in divieto di fermata… tollerato.

Il suggerimento, tra i tanti, era arrivato anche dai tecnici di Tps Pro, l’azienda incaricata dal Comune di Messina che ha redatto il Pgtu (Piano generale del traffico urbano) e il Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile).

Mondello: “Il ministero non permette spostamenti di sede”

“Se la società di ingegneria che ha redatto il progetto mette nero su bianco che funziona anche il binario unico perché io dovrei dire no?” – afferma il vicesindaco e assessore alla mobilità, Salvatore Mondello -. Perché il punto non è se funzioni ma su quanto sia opportuno farlo, visto che si potrebbe raggiungere il contemporaneo obiettivo di allargare il marciapiede e mantenere il doppio binario. “No – prosegue Mondello -, sostenere questo significa non conoscere la storia del tram. Il ministero delle Infrastrutture consente piccole modifiche ma non lo spostamento della sede tranviaria fino a fine vita del finanziamento, cioè per altri dieci anni. Siamo vincolati, spostare la sede diventa una nuova linea. Dal punto di vista tecnico posso anche essere d’accordo, anzi avrei fatto anche altre modifiche di tracciato. Ma non si può fare”.

Infine la garanzia che durante i lavori, che dovrebbero durare due anni, il servizio non sarà bloccato ma parzializzato. “Si faranno in due parti, quella in cui non si lavorerà resterà in esercizio”.

Commissione consiliare

Il tema binario unico sarà affrontato anche dalla prima commissione consiliare a Palazzo Zanca. Appuntamento lunedì 20 febbraio alle 9.30 in Aula consiliare. Invitati a partecipare, oltre ai consiglieri, anche l’assessore Mondello e il dirigente tecnico ed esercizio tranvia di Atm.

Il parcheggio di Provinciale

Nell’ultima seduta di Consiglio della III Municipalità, erano emerse le preoccupazioni di commercianti e residenti per i lavori e soprattutto per la mancanza di parcheggi. A ottobre 2020, quindi due anni e mezzo fa, c’era stato un sopralluogo, nella vicina zona dell’ex massicciata ferroviaria, al quale avevano partecipato l’assessore Mondello, l’assessore regionale Marco Falcone e la deputata Matilde Siracusano. L’obiettivo era (e resta) quello di abbattere la muraglia e realizzare lì un parcheggio da 135 posti.

“Ma dipende da Rfi – dice oggi Mondello -, che sta rivalutando l’utilizzo delle sue aree. Proprio la prossima settimana avremo un incontro con loro e valuteremo tutto, tra le altre cose anche se intendono cedere quest’area”.

