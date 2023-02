Messina. Mezzi di soccorso bloccati in via Palermo, entra in azione il carro attrezzi - Tempostretto

Nuovo intervento della Polizia Municipale. Diffidati alcuni commercianti per occupazione abusiva di suolo pubblico

MESSINA – La Polizia Municipale non molla la presa su via Palermo e zone limitrofe. Dopo i controlli a tappeto di un paio di giorni fa, stamattina nuovo massiccio intervento del nucleo Radiomobile. Gli agenti coordinati dall’ispettore capo Giuseppe Mostaccio hanno faticato non poco per ripristinare l’ordine, tra auto in divieto di sosta e passi carrabili occupati. Persino alcuni mezzi dei vigili del fuoco sono rimasti bloccati prima di poter transitare. Complessivamente, solo questa mattina sono state elevate 23 sanzioni per violazioni al codice della strada, 6 mezzi sono stati rimossi con il carro attrezzi e alcuni commercianti sono stati diffidati per occupazione abusiva di suolo pubblico.

L’attenzione della Municipale rimane alta anche nel resto città, dove purtroppo continua a verificarsi l’occupazione abusiva di stalli riservati ai disabili: 8 le rimozioni effettuate dal carro attrezzi. Controlli e sanzioni anche in via Don Blasco, via Bonsignore, Largo La Rosa e Viale Europa.