Messina – Monterosi Tuscia, il giorno della sfida

Calcio d'inizio alle ore 14. Con la squalifica di Emmausso è probabile il Messina si schiererà col 4-3-3

MESSINA – Come lo è stata all’andata anche al ritorno la sfida tra il Messina e il Monterosi Tuscia può essere decisiva. Fischio d’inizio alle ore 14 allo stadio “Franco Scoglio” agli uomini di mister Modica servono i tre punti per scacciare via tutti i pensieri e superare quella quota mentale, ma non ancora aritmetica, per la salvezza. Lo sanno anche i tifosi.

Il Monterosi Tuscia in classifica è dietro il Messina e nonostante una piccola reazione in questo girone di ritorno sembra destinato a disputare i playout. Non aiuta neanche il rendimento non certamente ottimale in trasferta della squadra laziale che in stagione ha cambiato quattro volte allenatore. I precedenti tutto sommato sono in parità: 2 vittorie Messina, un pareggio, 2 vittorie Monterosi Tuscia.

La probabile formazione

Tanti dubbi nella formazione del Messina, assenti per squalifica Emmausso e Polito, tra Lia e Ortisi, usciti malconci dalla trasferta di Castellammare, solo il secondo sembra recuperato mentre Lia probabilmente partirà dalla panchina. Vedremo se poi mister Modica darà seguito a quanto fatto trapelare dopo quella sconfitta pesante contro la capolista, lasciando intendere che se qualcuno non aveva voglia di lottare sportivamente parlando era fuori.

Di sicuro c’è che senza Emmausso l’allenatore siciliano non ha mai tentato il 4-2-3-1. La partitella in settimana si è svolta al Franco Scoglio a porte chiuse quindi non si hanno indicazioni, ma probabilmente si andrà verso un 4-3-3. L’ipotesi potrebbe vedere: Fumagalli tra i pali, Salvo, Manetta, Dumbravanu e Ortisi in difesa. Centrocampo con Frisenna, Franco e uno tra Giunta e Civilleri. In attacco il solo sicuro del posto è Zunno, poi a destra ballottaggio Rosafio-Ragusa e punta Plescia-Luciani.

I convocati

Portieri: Antonio Di Bella (2006), Ermanno Fumagalli (1982), Edoardo Piana (2003).

Difensori: Jacopo Fumagalli (2005), Marco Manetta (1991), Damiano Lia (1997), Federico Pacciardi (1995), Giuseppe Salvo (2003), Samuele Zona (2002), Daniel Dumbravanu (2001), Pasqualino Ortisi (2002).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Marco Firenze (1993), Francesco Giunta (1999), Francesco Scafetta (2002), Domenico Franco (1992), Marco Civilleri (1991).

Attaccanti: Antonino Ragusa (1990), Vincenzo Plescia (1998), Pierluca Luciani (2002), Carlo Cavallo (2002), Marco Zunno (2001), Marco Rosafio (1994), Sabino Signorile (2002).

