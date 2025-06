Messina. Movida violenta, c’è un ferito per la rissa sulla riviera nord

Un giovane ricoverato al Papardo, Carabinieri a lavoro su testimonianze e filmati della video sorveglianza

Messina – Sono passati pochi giorni dall’apertura “ufficiale” della stagione nei locali della riviera nord cittadina e la rissa è arrivata puntuale.

Un giovane ferito

A fare le spese di quella scoppiata sabato notte in uno dei più noti locali della zona è stato un giovane, ricoverato all’ospedale Papardo per le ferite. Intanto gli accertamenti dei carabinieri vanno avanti per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili. Anche oggi sono stati ascoltati diversi testimoni mentre va avanti il lavoro di minuziosa analisi delle immagini di video sorveglianza.

Video virale

Acquisiti ed analizzati anche alcuni dei video girati da alcuni clienti del locale e diventati virali in poco tempo, che immortalano l’inizio della baraonda. La discussione è degenerata in pochissimi secondi ed ha scioccato tanti presenti per l’inaudita violenza dei giovanissimi coinvolti, che si sono scagliati anche contro il personale della guardianìa intervenuta per sedare gli animi.