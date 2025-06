Rissa tra giovani in un locale della riviera filmata coi cellulari

Indagano i carabinieri sull'episodio di sabato notte che avrebbe visto protagoniste, si ipotizza, alcune ragazze

Messina – E’ diventato virale in poco tempo uno dei video che immortalano una violenta rissa scoppiata sabato notte in uno dei locali all’aperto della riviera nord cittadina. Una rissa scoppiata prima fra giovanissimi che poi ha coinvolto anche il personale della security intervenuta per placare gli animi.

Violenza virale sui social

Spintoni, calci, pugni e anche morsi, poi le urla, hanno generato il panico nel locale, il quel momento pieno di giovanissimi, molti dei quali hanno cominciato a scappare. In tanti, però, hanno ripreso e messo in rete quel che stava accadendo.

Ragazzine protagoniste della rissa?

Sull’episodio indagano ora i Carabinieri e dai primi riscontri pare che la rissa abbia visto protagoniste forse alcune ragazze.