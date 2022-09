Messina. "Navarra non ha ingannato gli elettori e la sua scelta va rispettata" - Tempostretto

L'intervento di Cinzia Coscia, coordinatrice di Forza Italia: l'ex Pd "non ha cambiato casacca politica dopo aver incassato una rielezione"

MESSINA – Sulla scelta di Pietro Navarra di lasciare il Pd e sostenere Schifani e il centrodestra alle regionali, dopo l’intervento dell’editore di Tempostretto Pippo Trimarchi, interviene Cinzia Coscia (nella foto), coordinatrice cittadina di Forza Italia. Ecco di seguito la lettera inviata al giornale e all’autore dell’articolo.

Il suo interessante intervento dal titolo “Pietro Navarra passa al Centrodestra. E’ clamoroso ma non sorprendente”, pubblicato quest’oggi, mi offre lo spunto per intervenire in un pubblico dibattito che troppo spesso perde di vista alcuni aspetti di raro bon ton politico per concentrarsi sul più appagante “clamore” di certi eventi.

Chiarisco subito che non è mio intendimento scendere in campo a difesa dell’onorevole Navarra – non ne ha alcun bisogno – ma piuttosto porre in risalto alcuni elementi della sua vicenda che dovrebbero servire da insegnamento a tanti politici, anche locali, ed essere utili alle valutazioni degli elettori nel momento in cui, tra qualche giorno, si troveranno all’interno della cabina elettorale.

“Navarra non ha cambiato casacca politica dopo aver incassato una rielezione”

Le scelte politiche sono personali, chi le opera se ne assume in prima persona tutte le responsabilità e conseguenze. Mentre alcune, però, sono sostenute da ideali, altre invece, hanno il sapore della convenienza personale e solo di quella. Ora non può e non deve essere sottovalutato che l’onorevole Navarra ha preso una decisione che non ha in alcun modo ingannato i suoi elettori, e neanche il partito da cui ha ritenuto di allontanarsi.

Non ha cambiato casacca, come altri politici recentemente anche a Messina, dopo avere incassato una (ri)elezione. Nessuno può sostenere che in occasione delle recenti amministrative abbia “remato” contro il candidato del Partito democratico e, soprattutto, non sta subdolamente partecipando a questa campagna elettorale tra le fila del Centrosinistra ma a sostegno di un candidato avversario.

“Onestà intellettuale e rispetto per gli elettori: con Forza Italia valori in comune”

Le sue scelte possono essere più o meno condivise ma l’onestà intellettuale e il rispetto per gli elettori sono valori che non possono non essere evidenziati, sia pur in un contesto di legittima critica.

Forza Italia crede nella forza di questi valori, lascia liberamente andare chi non li condivide ma accoglie con piacere chi manifesta di volerli supportare dimostrando, peraltro, che la lealtà in politica non è andata ancora completamente perduta.

Cinzia Coscia, coordinatrice cittadina di Forza Italia

