 Messina. Niente acqua nella zona del Duomo, scoperta una perdita idrica

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Redazione

Messina. Niente acqua nella zona del Duomo, scoperta una perdita idrica

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domenica 17 Maggio 2026 - 14:52

Sospensione dell'erogazione e attivato il servizio sostitutivo, comunica l'Amam. Il tutto nel corso dei lavori sulla rete fognaria

MESSINA – Nuova comunicazione dell’Amam. “Scoperta una perdita idrica nella zona del Duomo durante i lavori sulla rete fognaria. Per precauzione, sospesa l’erogazione acqua e attivato il servizio sostitutivo”.

Fa sapere la partecipata: “Nel corso dei lavori per l’efficientamento del sistema fognario che serve l’area circostante al Duomo, i tecnici di Amam hanno rinvenuto una copiosa perdita da una tubazione idrica. Perdita che ha comportato la duplice necessità di intervenire e sospendere l’erogazione di acqua, attraverso la rete di distribuzione, per consentire l’esecuzione dei lavori di riparazione in sicurezza e altresì per accertare eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano con quelle reflue in transito nelle condotte e negli impianti fognarie ammalorate il cui lavoro erano in corso”.

“Come sempre in casi di sospensione idrica attraverso la rete, abbiamo attivato immediatamente il servizio sostitutivo di distribuzione di acqua ai cittadini delle aree interessate, con previsione dello stazionamento dei nostri mezzi a disposizione degli utenti in loco. Restiamo sempre a massima disposizione dell’utenza al numero dedicato 090.3687711, per fornire ogni supporto si richiedesse e per ricevere ogni segnalazione di eventuali disagi”, conclude l’Amam.

Un commento

  1. hermit 17 Maggio 2026 16:08

    Ancora ricordo gli slogan di De Luca, Acqua h24 in un paio di anni. Ne sono passati 8 e ancora non se ne parla. Promesse

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