Roberto Speranza a Messina per Antonella Russo, focus sul sistema sanitario siciliano

Incontro lunedì a Palazzo Zanca con l'ex ministro, la candidata sindaca del centrosinistra e il segretario regionale del Pd Barbagallo

MESSINA – Ormai siamo vicini all’appuntamento elettorale del 24 e 25 maggio. Ultimi incontri per le amministrative. Lunedì 18 maggio, alle 19, al Salone delle Bandiere del Comune di Messina, Antonella Russo incontra il deputato del Pd Roberto Speranza. “Sanità pubblica e servizi territoriali: il futuro della Città metropolitana tra occasioni perdute, rete ospedaliera e crisi del comparto in Sicilia” il tema del confronto. “La sanità pubblica, il rafforzamento dei servizi territoriali e la necessità di ridare centralità al diritto alla cura” saranno al centro dell’incontro tra Antonella Russo, candidata sindaca del centrosinistra a Messina, l’ex ministro della Salute Roberto Speranza (nella foto a Messina nel maggio 2022 con Timbro e Siracusano) e Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito democratico in Sicilia.

Un confronto, che “si inserisce in una più ampia riflessione sulle criticità del sistema sanitario siciliano e, in particolare, sulle emergenze che interessano la provincia peloritana, tra carenza di personale, difficoltà nei pronto soccorso, allungamento delle liste d’attesa e necessità di rafforzare la medicina di prossimità. L’incontro rappresenterà l’occasione per affrontare i temi legati al futuro della rete sanitaria regionale, con particolare attenzione alla condizione dei presidi ospedalieri del territorio messinese e alla necessità di garantire servizi più efficienti e accessibili ai cittadini”, comunica lo staff della candidata sindaca.

Russo: “La sanità territoriale in Sicilia va potenziata, basta ritardi infratrutturali”

“Tra i punti centrali del confronto vi sarà il potenziamento della sanità territoriale, considerata strategica per ridurre la pressione sugli ospedali e garantire assistenza continua soprattutto alle fasce più fragili della popolazione, agli anziani e ai cittadini che vivono nei piccoli comuni della provincia. Antonella Russo porrà inoltre l’attenzione sulla necessità di investimenti concreti nella sanità pubblica, evidenziando come la Sicilia continui a scontare ritardi infrastrutturali e organizzativi che incidono direttamente sulla qualità dell’assistenza sanitaria, soprattutto per l’incapacità di spesa dei fondi Pnrr da parte del governo regionale di centrodestra”.

L’appuntamento, al quale prenderanno parte anche esponenti sindacali e associazioni di categoria, si inserisce nel “percorso di confronto promosso dalla candidata sindaca sui principali temi che riguardano il futuro della città e dell’area metropolitana di Messina, con l’obiettivo di costruire proposte concrete su welfare, servizi essenziali e qualità della vita”.

Articoli correlati