Marco Ipsale

Messina. Niente più allagamenti in viale della Libertà, via ai lavori

venerdì 12 Settembre 2025 - 07:00

Cantiere aperto dal 16 settembre al 30 novembre

MESSINA – Raccogliere le acque piovane e riutilizzarle a fini irrigui e di lavaggio stradale. Messina vuole porre così fine al problema degli allagamenti in viale della Libertà, nel tratto compreso tra viale Giostra e via Brasile, che erano anche stati la causa del blocco dei lavori di riqualificazione dell’ex hotel Riviera.

Il progetto, finanziato con fondi europei e statali, prevede l’installazione di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane, che saranno accumulate in una vasca per essere poi riutilizzate. L’obiettivo è duplice: ridurre lo spreco idrico e rendere la città più resiliente ai fenomeni meteorologici estremi, come le bombe d’acqua e i periodi di siccità.

I lavori sono stati aggiudicati alla Sicilnord Impianti srl di Messina, che ha presentato un ribasso del 31 % sulla base d’asta, fissando il costo finale dei lavori a 265mila 300 euro più iva. La durata complessiva dei lavori è fissata in 60 giorni, con l’impegno da parte della ditta di assumere manodopera giovanile e femminile.

Per consentire l’avvio del cantiere, il Dipartimento Servizi Manutentivi ha emesso un’ordinanza che prevede modifiche alla viabilità e divieti di sosta in diverse strade limitrofe.

Le modifiche alla circolazione per i prossimi due mesi

Per permettere l’esecuzione dei lavori in sicurezza, dal 16 settembre al 30 novembre 2025 saranno in vigore diverse limitazioni al traffico.

  • Via Fulci: Sarà istituito il divieto di sosta e di transito veicolare nel tratto compreso tra via Pola e la scalinata esistente, per l’intera durata dei lavori.
  • Via Cuppari: Nel tratto tra via Principessa Mafalda e via Pola, il divieto di sosta e di transito sarà attivo dal 16 settembre fino al 6 ottobre 2025.

“Abbiamo ufficialmente consegnato i lavori per un intervento di raccolta acque di prima pioggia sul Viale della Libertà: l’efficientamento dell’infrastruttura idraulica e il riuso delle acque meteoriche” – dice il sindaco Federico Basile.

“Grazie a questi lavori – prosegue -, verranno realizzati nuovi tratti di collettamento per mitigare allagamenti sul Viale della Libertà, migliorando la sicurezza e la vivibilità per tutti i cittadini. Inoltre tra il Torrente San Licandro e il torrente Giostra nascerà una nuova vasca di accumulo e trattamento delle acque piovane. Le risorse idriche raccolte potranno essere utilizzate non solo per scopi irrigui, ma anche per il lavaggio stradale, riducendo gli sprechi. Lavoriamo per dare soluzioni a problemi ventennali mai affrontati”.

Un commento

  1. Lentopede 12 Settembre 2025 08:05

    Mi piacerebbe sapere la Sicil nord, da quanto tempo e’ attiva nel registro delle imprese e sino a 12 mesi addietro quanti operai aveva iscritti a libro paga.

    2
    2
    Rispondi

