Messina. Novanta grammi di hashish a casa, 52enne ai domiciliari per spaccio - Tempostretto

MESSINA – I carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato, in flagranza di reato, un 52enne messinese, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari della stazione di Gazzi avevano notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dell’uomo e pertanto sono stati predisposti servizi di osservazione. Ritenendo che all’interno dell’abitazione potesse essere detenuta della droga, i militari hanno successivamente perquisito l’abitazione, trovando e sequestrando circa 90 grammi di hashish, già suddivisa in dosi, 600 euro in contanti, ritenuti provento di attività delittuosa, nonché un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice del Tribunale di Messina ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti dell’arrestato.