Messina. Nuova luce a piazza Cairoli, lavori consegnati - Tempostretto

L'obiettivo è di concluderli prima delle festività natalizie

Sono stati consegnati i lavori riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica di piazza Cairoli.

L’appalto, finanziato con fondi Pon Metro 2014 – 2020, è stato aggiudicato alla Alberti Costruzioni s.r.l. con un ribasso d’asta del 31,244% sull’importo a base d’asta di 263.500 euro.

Con quest’appalto si provvederà a risolvere il problema delle interferenze tra i sistemi di pubblica illuminazione e le alberature della piazza simbolo della ricostruzione di Messina post terremoto.

I lavori hanno una durata prevista di 150 giorni naturali e consecutivi, cinque mesi. E’ impegno già comunemente condiviso di concluderli in anticipo per restituire piazza Cairoli alla città per una piena fruibilità nel periodo natalizio.