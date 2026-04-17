Messina. Nuovi vigili urbani, 9 rinunciano e scorre la graduatoria

Entrano in servizio anche le due vincitrici che avevano differito le prove fisiche per maternità

Non tutti i cento vigili urbani vincitori di concorso hanno accettato la nomina. Per questo il Comune di Messina ha dato il via libera a uno scorrimento della graduatoria.

si ferma l’iter per il completamento dell’organico della Polizia Municipale di Messina. Con la determinazione n. 3612 firmata dal Direttore Generale Rossana Carrubba, il Comune ha dato il via libera a un nuovo scorrimento della graduatoria definitiva. L’obiettivo è colmare i vuoti lasciati dai vincitori che, tra rinunce dell’ultimo minuto e dimissioni lampo, hanno fatto scendere il numero degli agenti pronti a entrare in servizio a quota 90.

I nuovi ingressi

Nonostante l’immissione in servizio avvenuta lo scorso 1° aprile, i conti per arrivare alla copertura totale dei 100 posti non tornano ancora. Il provvedimento odierno scatta per coprire sette defezioni emerse nelle ultime settimane: cinque candidati che hanno rinunciato prima della firma (uno formalmente e quattro non presentandosi alla stipula del contratto); due agenti che si sono dimessi subito dopo l’assunzione (uno il 1° aprile stesso e uno una settimana dopo).

Per rimpiazzare questi sette posti, il Comune ha chiamato gli idonei posizionati in graduatoria dal numero 103 al 109. Con un provvedimento precedente, i candidati 101 e 102 erano già stati utilizzati per coprire le primissime rinunce del concorso.

Il “caso 66” e le tutele per la maternità

Il totale dei posti attualmente scoperti sarebbe in realtà di otto unità, ma per il momento si procede a sette assunzioni. Questo perché il candidato posizionato al numero 66 ha ottenuto un differimento della firma per circostanze eccezionali e ostative: il suo posto resta dunque “congelato” e non può essere ancora assegnato a un idoneo della graduatoria.

Parallelamente, si è sbloccata definitivamente la situazione per le candidate vincitrici (posizioni 44 e 95) che erano state ammesse con riserva. Dopo aver ottenuto il differimento delle prove di efficienza fisica per gravidanza o allattamento, le neo vigilesse hanno superato i test atletici lo scorso 10 aprile all’impianto “Cappuccini”, ottenendo il via libera per l’assunzione immediata. Resta ancora in attesa solo la candidata numero 105, che ha ottenuto un ulteriore rinvio della prova fisica per documentati motivi di salute.

I nuovi sette istruttori chiamati dallo scorrimento dovranno ora superare la verifica dei requisiti prima della firma del contratto, andando a rinforzare le pattuglie impegnate sul territorio proprio in una fase di riorganizzazione del Corpo.