Messina. Nuovo camping dietro Villa Sabin - Tempostretto

L'area di parcheggio dietro Villa Sabin, abbandonata al suo destino, è diventata meta di roulottes e caravan di varia provenienza.

L’area retrostante alla Villa Sabin è, com’è noto, adibita a parcheggio e a sede di prove finalizzate al rilascio di patenti per le moto. Negli anni scorsi l’erosione marina ha causato cedimenti ai quali non si è posto rimedio.

Da qualche tempo in questa zona, ben riparata dalla vista, sostano caravan e roulottes, di varia provenienza. Si è creato, insomma, una sorta di piccolo campeggio privo però di ogni servizio igienico, con le immaginabili conseguenze del caso. Si formano, poi, periodicamente, discariche di rifiuti.

Peraltro, qualche lettore ci ha segnalato nei giorni scorsi che la situazione creatasi ostacola il regolare svolgimento delle prove di esame per chi vuole prendere la patente per i mezzi a due ruote. Anche in questo caso sarebbe più che opportuno un controllo delle forze dell’ordine prima che si diffondano e si consolidino abitudini e posizioni difficili da sradicare.