Messina, nuovo ciclo di disinfestazione contro le zanzare dal 16 al 27 settembre

Il calendario delle attività

Messinaservizi Bene Comune avvierà, a partire da domani, martedì 16 settembre 2025, un nuovo ciclo di disinfestazione contro la zanzara tigre su tutto il territorio comunale. Gli interventi saranno effettuati nelle ore notturne, a partire dalle 00.00, secondo il seguente calendario:

1° GIORNO – dalle ore 00:00 di martedì 16 settembre: Area Sud: Altolia, Molino, Giampilieri, Giampilieri Marina, Pezzolo, Briga Sup., Briga Marina. Area Centro: Gravitelli, Case popolari, Via Padre Nino Trovato, Via Pietra Santa, Valle degli Angeli, Piazzetta Palmara, Via del Santo, Quadrato Ospedale Piemonte, Messina 2.

2° GIORNO – dalle ore 00:00 di mercoledì 17 settembre: Area Sud: Santo Stefano di Briga, Santa Margherita Paese, Santa Margherita Lungomare, Ponte Schiavo, Runci, Santa Margherita Marina, Galati Santa Lucia, Galati Sant’Anna, Galati Marina. Area Centro: Camaro San Paolo, Camaro San Luigi, Camaro Superiore, Mito, Via Polveriera, Bisconte, Cataratti, Fondo Pugliatti.

3° GIORNO – dalle ore 00:00 di giovedì 18 settembre: Area Sud: Tipoldo, Mili San Pietro, Mili San Marco, Larderia Superiore, Larderia Inferiore, Mili Marina, Mili Moleti, Tremestieri. Area Centro: Contrada Noviziato, Rione Gonzaga, Montepiselli Inferiore e Superiore, Rione Fondo Ruggeri, Fondo Sterio, Via Puntale Arena, Cristo Re, Via dei Carrai e limitrofe, Via Dino e Clarenza, Via Saccano, Piazza Basico’, Via Grattoni, Via Rocca Guelfonia e limitrofe, Scoppo.

4° GIORNO – dalle ore 00:00 di venerdì 19 settembre: Area Sud: Santa Lucia. Area Nord: Via Duca degli Abbruzzi, Quadrato Via Brasile, Via Principessa Mafalda, Via Fulci, San Licandro, Annunziata, Via Olimpia, Via Umberto Fiore, Conca d’Oro.

5° GIORNO – dalle ore 00:00 di sabato 20 settembre: Area Sud: Zafferia, Villaggio Unrra, Pistunina, Villaggio Cep. Area Nord: Torrente Trapani Alto, Via Nuova Panoramica, Viale Regina Elena, Viale della Libertà, Piazza Castronovo lato mare, Piazza Castronovo lato monte, Quadrato Manzoni, Via Palermo, Badiazza.

6° GIORNO – dalle ore 00:00 di lunedì 22 settembre: Area Sud: Contesse, Minissale, Quadrato Gazzi, Viale Gazzi, Rione Taormina, Quadrato Zir. Area Nord: Massa San Giorgio, Massa Santa Lucia, Massa San Giovanni, Massa San Nicola, San Michele.

7° GIORNO – dalle ore 00:00 di martedì 23 settembre: Area Sud: Cumia Inferiore e Superiore, Bordonaro, Bordonaro Case Gialle, San Filippo Superiore, San Filippo Inferiore, Piano Stella, Case Gescal, San Giovannello, Baglio. Area Nord: Villaggio Giostra.

8° GIORNO – dalle ore 00:00 di mercoledì 24 settembre: Area Sud: Villaggio Aldisio, Mangialupi, Fondo Fucile. Area Nord: Ortoliuzzo, Rodia, Marmora, San Saba, Spartà, Acqualadrone.

9° GIORNO – dalle ore 00:00 di giovedì 25 settembre: Area Centro: Circonvallazione, Quadrato Rione Ferroviari, Provinciale, Rione Cannameli, Quartiere Lombardo, Quartieri Nuovi della Mosella, Quadrilatero da Fontana di Nettuno a Viale Giostra. Area Nord: Salice, Gesso, Castanea delle Furie, Torrente Papardo, Sperone, Curcuraci, Faro Superiore.

10° GIORNO – dalle ore 00:00 di venerdì 26 settembre 2025: Area Centro: Quadrato Duomo – Stazione – Università – Teatro; Quadrato compreso tra viale Boccetta, via Palermo, via Garibaldi e viale Regina Margherita; Quadrato CGIL – Orto Botanico – Tommaso Cannizzaro alta. Area Nord: Ganzirri Paese, Ganzirri Giro Lago, Torre Faro.

11° GIORNO – dalle ore 00:00 di sabato 27 settembre 2025: Area Centro: Quadrato UPB, via Industriale, San Raineri e Quadrato via Don Blasco, Quadrato San Paolino, Cortina del Porto – Villa Thalatta, via Garibaldi. Area Nord: Paradiso, Contemplazione, Pace (comprese le case popolari), Sant’Agata, Granatari, Mortelle.

Si raccomanda alla cittadinanza di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti; di mettere al riparo animali domestici e da compagnia; di chiudere finestre e balconi; e di lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano. Si avvisa inoltre che nel caso di condizioni meteorologiche avverse la programmazione potrebbe subire variazioni.