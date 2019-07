Messina, occupa una villa e la usa come ricovero per animali. Denunciato - Tempostretto

Liberata una villa a Santa Lucia sopra Contesse

MESSINA – Uccelli, anche tropicali e rari, pollame, conigli, tartarughe, cani e carcasse in avanzato stato di decomposizione. Un fetore insopportabile e uno stato di assoluto degrado.

Polizia Metropolitana e Polizia Municipale sono intervenuti per liberare una villa, a Santa Lucia sopra Contesse, occupata abusivamente.



Gli animali dotati di chip sono stati restituiti ai legittimi proprietari, gli altri sequestrati e consegnati in in custodia alle associazioni di tutela degli animali.

L’uomo è stato denunciato per occupazione dell’immobile e per allaccio abusivo alla rete elettrica.