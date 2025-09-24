Messina. Ok al progetto per 14 nuove piazzette tematiche, c’è anche lo slargo Sara Campanella

6 milioni di euro per riqualificare aree degradate e creare nuovi poli di aggregazione in tutte le sei municipalità
MESSINA – Trasformare 14 aree degradate o sottoutilizzate della città in nuovi spazi di aggregazione sociale e culturale. E’ l’obiettivo del progetto “Realizzazione di piazzette tematiche”, approvato dalla giunta Basile.
Il valore complessivo è di 5 milioni 980mila euro e rientra nell’ambito del Programma Complementare (Poc) Metro 2014-2020. Via libera, così, all’approvazione dei Documenti di Indirizzo alla Progettazione (Dip), che rappresentano il primo passo per l’avvio delle fasi successive di finanziamento e progettazione delle opere.
Gli interventi, coordinati dall’architetta Concettina Spagnolo in qualità di responsabile unica del progetto, sono distribuiti in tutti i quartieri delle sei municipalità cittadine. L’obiettivo principale è migliorare la vivibilità, l’accessibilità e l’inclusività degli spazi pubblici.
Ecco i 14 interventi che interesseranno diverse zone della città: 1. Piazza Migneco a Briga Marina; 2. Borgo Antico a Briga Superiore; 3. Piazza Centrale a Larderia; 4. Piazza Centrale a Zafferia; 5. Area ludica a Santa Lucia sopra Contesse; 6. Capolinea di San Filippo Superiore; 7. Piazza Giuffrè a Villaggio Aldisio; 8. Bordonaro Superiore; 9. Largo Seggiola; 10. Piazza Casa Pia; 11. Piazza Argo a Ritiro; 12. Piazza e lungomare a San Saba; 13. Piazza Principe Umberto a Salice; 14. Piazzale in memoria di Sara Campanella.
“In queste 14 piazze da riqualificare – dice il sindaco Federico Basile – c’è una a cui tengo moltissimo e sono certo che sta a cuore a tutta la cittadinanza: il nuovo piazzale dedicato a Sara Campanella. Il suo ricordo vivrà per sempre nel cuore della nostra Messina, grazie a uno spazio che diventerà simbolo di memoria, incontro e comunità”.
….io spero che siano soldi spesi bene…alcuni progetti mi fanno storcere il naso per il loro sicuro abbandono che avverrà dopo le inaugurazioni.
Di uno soltanto mi preme sperare che non vada nell’ abbandono totale….e intendo quello alla povera Sara, spero che sia da ricordo e da monito per tutti e che possa accogliere ogni fiore che ognuno di noi ha l’ obbligo di posare.
Che non sia fatto in un luogo anonimo ma in luogo frequentato da giovani che si divertono e che amano la vita con coscienza e che possano riflettere…Sara era questo bellezza, vita, entusiasmo e come tale deve essere ricordata.
Un bacio a te dolce Sara, ovunque tu sia.