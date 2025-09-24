Messina. Ok al progetto per 14 nuove piazzette tematiche, c’è anche lo slargo Sara Campanella

6 milioni di euro per riqualificare aree degradate e creare nuovi poli di aggregazione in tutte le sei municipalità

MESSINA – Trasformare 14 aree degradate o sottoutilizzate della città in nuovi spazi di aggregazione sociale e culturale. E’ l’obiettivo del progetto “Realizzazione di piazzette tematiche”, approvato dalla giunta Basile.

Il valore complessivo è di 5 milioni 980mila euro e rientra nell’ambito del Programma Complementare (Poc) Metro 2014-2020. Via libera, così, all’approvazione dei Documenti di Indirizzo alla Progettazione (Dip), che rappresentano il primo passo per l’avvio delle fasi successive di finanziamento e progettazione delle opere.

Gli interventi, coordinati dall’architetta Concettina Spagnolo in qualità di responsabile unica del progetto, sono distribuiti in tutti i quartieri delle sei municipalità cittadine. L’obiettivo principale è migliorare la vivibilità, l’accessibilità e l’inclusività degli spazi pubblici.

Ecco i 14 interventi che interesseranno diverse zone della città: 1. Piazza Migneco a Briga Marina; 2. Borgo Antico a Briga Superiore; 3. Piazza Centrale a Larderia; 4. Piazza Centrale a Zafferia; 5. Area ludica a Santa Lucia sopra Contesse; 6. Capolinea di San Filippo Superiore; 7. Piazza Giuffrè a Villaggio Aldisio; 8. Bordonaro Superiore; 9. Largo Seggiola; 10. Piazza Casa Pia; 11. Piazza Argo a Ritiro; 12. Piazza e lungomare a San Saba; 13. Piazza Principe Umberto a Salice; 14. Piazzale in memoria di Sara Campanella.

“In queste 14 piazze da riqualificare – dice il sindaco Federico Basile – c’è una a cui tengo moltissimo e sono certo che sta a cuore a tutta la cittadinanza: il nuovo piazzale dedicato a Sara Campanella. Il suo ricordo vivrà per sempre nel cuore della nostra Messina, grazie a uno spazio che diventerà simbolo di memoria, incontro e comunità”.