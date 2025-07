Messina. Ok al progetto definitivo per la messa in sicurezza del Liceo Archimede

Investimento Pnrr di quasi 9 milioni di euro Un passo avanti verso la messa in sicurezza del Liceo Scientifico “Archimede”. La Città Metropolitana ha approvato il Progetto Definitivo per i vasti interventi di adeguamento sismico e manutenzione dell’edificio scolastico, finanziati con 8 milioni 810mila euro a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La Determinazione Dirigenziale numero 2316 del 26 giugno 2025 ha preso atto della conclusione positiva della Conferenza dei Servizi sul progetto e ha approvato il relativo verbale di validazione del Progetto Definitivo numero 9/2025 del 23 giugno 2025, sbloccando la fase esecutiva dei lavori. L’appalto integrato per la progettazione definitiva/esecutiva e l’esecuzione dei lavori è stato affidato alla Fenix Consorzio Stabile Soc. Coop. a.r.l., con contratto firmato lo scorso 19 novembre 2024. Il responsabile unico del procedimento (rup) è l’arch. Roberto Siracusano. Questi passaggi amministrativi aprono la strada alla piena operatività del cantiere.