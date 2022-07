Messina. Operazione Blanco: "Nuova Co.Ed.mar. estranea alla vicenda, mai ricevuto richieste estorsive" - Tempostretto

Dalla Nuova Co.Ed.mar. riceviamo e pubblichiamo

MESSINA – <<Riguardo l’articolo dal titolo “Dallo spaccio alle estorsioni al porto di Tremestieri, i dettagli dell’operazione Blanco”, a firma di Alessandra Serio, consultabile dal 19 luglio 2022 nella rivista telematica Tempostretto.it, si rende noto che Nuova Co.Ed.mar. S.r.l., oltre ad essere del tutto estranea alle vicende giudiziarie riportate, non ha mai ricevuto richieste estorsive, né subito altre forme di illecito condizionamento. La Società, anche in ossequio ai Protocolli sottoscritti con la Prefettura di Messina, ribadisce il suo impegno a denunciare alle competenti Autorità ogni eventuale condotta illecita che dovesse essere attuata direttamente o indirettamente nei suoi confronti, e a cooperare per la tutela della legalità e della trasparenza>>.