Messina. Ordinanza movida, ecco le novità - Tempostretto

L'annuncio dell'assessora Dafne Musolino dopo la riunione coi gruppi consiliari di maggioranza

“E’ stato individuato un punto di convergenza sulla distinzione di locali con licenza e senza licenza di pubblico spettacolo, confermando le due fasce orarie che erano state annunciate, quindi fino all’1 per i locali senza licenza e fino alle 3 per quelli con licenza di pubblico spettacolo”.

Lo dice l’assessora Dafne Musolino al termine di una riunione a Palazzo Zanca coi gruppi consiliari di maggioranza sull’ordinanza di prossima emissione relativa alla movida nella litoranea nord e sud di Messina.

“Accogliendo anche le proposte formulate dai gruppi consiliari – prosegue – si è ritenuto di consentire l’intrattenimento musicale anche nel pomeriggio del weekend, cioè venerdì, sabato e domenica, al fine di dare un’alternativa oraria al divertimento dei giovani, in considerazione della riduzione degli orari notturni. Per lunedì si conferma la chiusura totale, mentre per i locali che svolgono karaoke, considerate le notevoli segnalazioni pervenute a seguito dei fenomeni registrati, si è stabilita una fascia oraria sino alle 23.30”.

Le piazzette di sosta sulla litoranea

Per la chiusura delle piazzette di sosta sulla litoranea, invece, “non ci sarà divieto di sosta per fasce orarie ma resta vigente l’accordo con Atm per i biglietti al costo di 1.50 euro, per incentivare il mezzo pubblico rispetto al privato”.