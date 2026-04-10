Il cortometraggio “Il Giardino dei Segreti” in finale al Festival Tulipani di Seta Nera

La kermesse internazionale è promossa dalla Rai. L'opera, scritta e diretta dal messinese Giovanni Giuffrè, ha il patrocinio della Città di Messina.

MESSINA – Al Festival internazionale Tulipani di Seta Nera, promosso dalla Rai, c’è anche un cortometraggio che parla di Messina. Si tratta di “Il Giardino dei Segreti”, opera scritta e diretta dal giovane messinese Giovanni Giuffrè, selezionata tra le finaliste. Il progetto ha ricevuto anche il patrocinio della Città di Messina, a conferma del suo valore culturale e sociale.

“Il Giardino dei Segreti”: il cast e i temi del cortometraggio

Realizzato interamente nel territorio messinese, il film affronta con intensità il tema della violenza di genere e della fragilità umana, stimolando una riflessione profonda e necessaria. Il cast comprende Ester Vinci, Giulia Sara Salemi, Vincenzo Benedetto, Gemma Piccione e lo stesso Giovanni Giuffrè. Grazie a questo importante riconoscimento, il cortometraggio sarà distribuito su Rai Play e Rai Cinema Channel, garantendo una visibilità nazionale significativa. Dopo la recente finalizzazione al NaFaFe Film Festival di Napoli, questo nuovo traguardo conferma il talento del regista e la qualità narrativa delle sue opere.