 Il cortometraggio "Il Giardino dei Segreti" in finale al Festival Tulipani di Seta Nera

Il cortometraggio “Il Giardino dei Segreti” in finale al Festival Tulipani di Seta Nera

Giuseppe Fontana

Il cortometraggio “Il Giardino dei Segreti” in finale al Festival Tulipani di Seta Nera

venerdì 10 Aprile 2026 - 11:30

La kermesse internazionale è promossa dalla Rai. L'opera, scritta e diretta dal messinese Giovanni Giuffrè, ha il patrocinio della Città di Messina.

MESSINA – Al Festival internazionale Tulipani di Seta Nera, promosso dalla Rai, c’è anche un cortometraggio che parla di Messina. Si tratta di “Il Giardino dei Segreti”, opera scritta e diretta dal giovane messinese Giovanni Giuffrè, selezionata tra le finaliste. Il progetto ha ricevuto anche il patrocinio della Città di Messina, a conferma del suo valore culturale e sociale.

“Il Giardino dei Segreti”: il cast e i temi del cortometraggio

Realizzato interamente nel territorio messinese, il film affronta con intensità il tema della violenza di genere e della fragilità umana, stimolando una riflessione profonda e necessaria. Il cast comprende Ester Vinci, Giulia Sara Salemi, Vincenzo Benedetto, Gemma Piccione e lo stesso Giovanni Giuffrè. Grazie a questo importante riconoscimento, il cortometraggio sarà distribuito su Rai Play e Rai Cinema Channel, garantendo una visibilità nazionale significativa. Dopo la recente finalizzazione al NaFaFe Film Festival di Napoli, questo nuovo traguardo conferma il talento del regista e la qualità narrativa delle sue opere.

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