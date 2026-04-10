La messinese Ylenia Spadaro vince il concorso CambiaMenti 2026 di Anpit

Decisivo il suo elaborato sulla bellezza dei luoghi in cui ha parlato del borgo di Torre Faro.

MESSINA – Ylenia Spadaro, studentessa della IV D dell’Istituto scolastico superiore Minutoli di Messina, ha vinto il concorso CambiaMenti 2026 di Anpit Azienda Italia. A consegnarle la borsa di studio è stata la presidente di Anpit Sicilia Lidia Dimasi.

Borsa di studio vinta con un elaborato su Torre Faro

La giovane studentessa ha vinto grazie a un elaborato in cui ha lanciato un messaggio di cura della bellezza dei luoghi. L’edizione 2026 del concorso promosso da Anpit Azienda Italia e dal Centro Studi art.46, infatti, verteva proprio sul tema della bellezza. Una riflessione sull’eredità del passato o sulle opportunità per il futuro, che Spadaro ha portato a termine parlando del borgo di Torre Faro. Da qui la vittoria di una borsa di studio provinciale da 500 euro.

A consegnare alla studentessa l’assegno da 500 euro è stata Lidia Dimasi, presidente Anpit Messina ed Anpit Sicilia nel corso di un’emozionante cerimonia alla presenza della vice dirigente scolastica Ivonne Cannata, della professoressa Rosy Migneco che ha curato il progetto e delle classi partecipanti al concorso.

Dimasi: “CambiaMenti dà voce a giovani e territori”

Dimasi ha spiegato: “Nell’elaborato di Ylenia ho apprezzato la straordinaria capacità descrittiva del borgo di Torre Faro visto attraverso i pescatori, i bambini, le famiglie e soprattutto la consapevolezza che la bellezza di un luogo può innescare economia circolare e sviluppo. Da tempo Anpit anche attraverso iniziative come il concorso CambiaMenti punta a dar voce ai territori ed ai giovani. Il concetto di sostenibilità si sposa perfettamente con la visione di uno sviluppo di Torre Faro non come prodotto consumistico ma come insieme di valori da custodire”.

Particolarmente orgogliose della partecipazione al concorso e dei lavori presentati dalle studentesse e dagli studenti, la vice dirigente Cannata e la professoressa Migneco, a riprova di una generazione che su tematiche come quelle della tutela dell’ambiente è molto attenta e coinvolta. Con uno stile originale, con la ricchezza delle immagini e la capacità descrittiva, Ylenia Spadaro ha saputo “raccontare” la bellezza di Torre Faro come visione dinamica e come valore da tutelare e valorizzare con senso di responsabilità pubblica.

“In un luogo come Torre Faro occorre proteggere il paesaggio senza svuotarlo di vita, sostenere la pesca locale senza trasformarla in folklore, valorizzare l’accoglienza senza cedere all’omologazione – si legge nel tema -. Non basta che la bellezza esista: servono scelte che la rendano accessibile, vivibile, condivisa”.

Il concorso CambiaMenti è articolato in tre livelli e dopo la fase provinciale seguiranno le assegnazioni delle borse di studio regionali e la premiazione conclusiva nazionale.