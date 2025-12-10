 Messina. Falso allarme bomba in via don Blasco

Redazione

mercoledì 10 Dicembre 2025 - 11:10

La Polizia, coordinata dal dirigente Francesco Benedetto, ha isolato la zona

Forte apprensione stamani in via Don Blasco, dove è stato trovato un involucro abbandonato che ha sollevato il sospetto di un ordigno.

L’area è stata interdetta al traffico e messa in sicurezza dalle squadre della Questura locale, dirette dal funzionario della Polizia Ferroviaria, Francesco Benedetto.

L’episodio di panico si è concluso dopo che gli artificieri hanno neutralizzato l’oggetto che aveva causato l’allerta. Era un valigione abbandonato e localizzato vicino alla rotatoria che ospita la statua realizzata da Alex Caminiti, non conteneva componenti pericolosi né materiali esplosivi.

Circolazione ristabilita

A seguito della rimozione del rischio, la viabilità stradale in Via Don Blasco è stata riaperta. È tornata alla normalità anche la circolazione dei treni nel tratto limitrofo al ponte stradale, che era rimasta bloccata per circa un’ora.

