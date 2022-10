Messina, oggi a Palazzo Zanca il confronto "Disabilitati" - Tempostretto

Domani il convegno della DC a cui partecipano vari enti per parlare di lavoro, scuola, mobilità e tanti altri temi

MESSINA – Il tema della disabilità è uno degli argomenti cruciali in una città come Messina che è indietro dal punto di vista di inclusione, accoglienza e barriere architettoniche da eliminare. E così si tornerà a parlarne domani pomeriggio alle 16, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, in un convegno dal titolo “Disabilitati – Realtà e prospettive dei soggetti disabili”. Saranno presenti non soltanto le autorità ma anche numerosi organismi, tra associazioni nazionali e locali, per parlare di temi come il lavoro, lo sport e l’autismo, ma anche mobilità, scuola e tempo libero.

Chi ci sarà

All’evento, organizzato dalla DC, ci sarà il segretario nazionale Renato Grassi, ma anche il sindaco Federico Basile e il presidente del club Kiwanis Antonello da Messina Giorgio Argurio. E a intervenire saranno la dottoressa Tiziana De Maria, garante per le persone con disabilità, l’ingegnere Gaetano Sciacca, dirigente generale del dipartimento lavoro della Regione Sicilia, Francesco Giorgio, delegato provinciale del CIO, Giuseppe Terranova, responsabile provinciale dell’Andel (Agenzia nazionale disabilità e lavoro), oltre a Roberta Quartarone per l’ACCIR, Angela Rizzo per Cittadinanzattiva, Franco Vento per Anglat, Valentina Valenti per MRCG, Marco Bonanno dell’associazione Bambini speciali e Franco Euticchio dell’associazione La Dolce Federica onlus.

