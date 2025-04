Messina. Parcheggi “intelligenti”, il via dal 22 aprile

Contemporaneamente entrano in funzione 45 parcometri

La rivoluzione tecnologica avviata da Atm è pronta ad arricchirsi di un nuovo tassello: da martedì 22 aprile, in città, sarà attivo lo smart parking. Contestualmente entreranno in servizio i 45 parcometri installati nelle scorse settimane in varie zone della città, che consentiranno di pagare la sosta con monete o con carta di credito.

“Subito dopo Pasqua avvieremo l’innovativo sistema di parcheggio, che servirà a facilitare la ricerca del posto auto in centro città e rappresenterà un vero punto di svolta per la mobilità. Grazie al cosiddetto parcheggio intelligente si avranno, infatti, enormi benefici sulla viabilità cittadina” – dice il sindaco Federico Basile.

“Il progetto – prosegue – è stato interamente finanziato con i fondi del Pon Città Metropolitane 2014-2020 e del Poc 2014-2020, intercettati dal Comune e trasferiti all’Azienda Trasporti in qualità di soggetto attuatore, per un importo complessivo di circa un milione e mezzo di euro”.

“Anche il sistema di smart parking fa parte della nostra visione complessiva di città, fondata su un sistema di mobilità integrata e sostenibile, che punta a ridurre le emissioni di CO2. Il nostro obiettivo resta quello di promuovere e incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici, dando comunque la possibilità a chi vuole usare l’auto privata di parcheggiare in prossimità del centro, purché ciò avvenga in maniera ordinata ed evitando di creare il caos nelle arterie cittadine”, aggiunge il vicesindaco Salvatore Mondello.

Addio ai gratta e sosta

A spiegare come funzionerà lo smart parking è la presidente di Atm, Carla Grillo: “Tramite i 50 display installati in 31 posizioni strategiche, gli automobilisti avranno la possibilità di sapere quanti sono gli stalli liberi in quella precisa via. La procedura di pagamento della sosta, sia tramite app sia tramite parcometro, richiederà obbligatoriamente l’indicazione del numero di stallo. Non sarà invece necessario esporre alcun tagliando. Con l’avvio dello smart parking, inoltre, i gratta e sosta non potranno più essere utilizzati, ma gli automobilisti potranno comunque continuare a comprare dai rivenditori autorizzati il biglietto della sosta, in cui dovranno essere indicati sia il numero di targa che quello dello stallo occupato”.

“Grazie allo smart parking – commenta la massima rappresentante dell’Azienda Trasporti di Messina – per parcheggiare l’auto non sarà più necessario girare a vuoto con l’auto alla ricerca di un posto libero e si potranno verificare in tempo reale anche le occupazioni irregolari all’interno degli stalli blu”.

“Il parcheggio intelligente – evidenziano ancora il sindaco Basile e la presidente Grillo – sarà perfettamente integrato con le Ztl e le app di verifica in dotazione al personale Atm forniranno in automatico informazioni sulle auto collegate a pass residenti e sulle auto ibride o elettriche”.