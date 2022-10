Messina. Parcheggi litoranea, progetto definitivo non ancora pronto. Zafarana: "Sarà lunga" - Tempostretto

Lo dice la deputata regionale uscente Valentina Zafarana: "Il progetto è solo preliminare, ancora alcuni mesi per quello definitivo, sarà una vicenda lunga"

Dopo il crollo di luglio scorso, un’ordinanza aveva istituito il divieto di sosta per il pericolo frane sulle aree che costeggiano lato mare la pista ciclabile della riviera nord. Dopo un’estate di piena tolleranza, domenica blitz dei vigili, multe a raffica e rimozione forzata, con residenti e commercianti scesi immediatamente sul piede di guerra.

“Progetto ancora solo preliminare”

“Dalle ultime interlocuzioni – dice la deputata regionale uscente Valentina Zafarana, del Movimento 5 Stelle – ho appreso che esiste solo un progetto, ancora allo stadio preliminare. Dunque, nonostante l’urgenza, la problematica sembra essere destinata a perdurare ancora per parecchio tempo. A quanto mi si riferisce, fra circa 15 giorni dovrebbero partire le indagini geologiche ed entro alcuni mesi si dovrebbe arrivare, si spera, alla progettazione definitiva. Terminata questa fase si dovrà ancora attendere l’espletamento della gara d’appalto, e l’esecuzione dei lavori veri e propri”.

I soldi necessari

Continua Zafarana: “Dato che, come al solito, potrebbero esserci problemi di copertura economica, sto sollecitando l’assessorato regionale Territorio e Ambiente a mettere a disposizione una somma congrua per l’esecuzione di tutti i lavori necessari per rimettere a disposizione della cittadinanza, in piena sicurezza, le aree”.

“Situazione nota da anni”

Continua l’ex deputata: “Resta l’amarezza nel constatare come una situazione nota da anni sia rimasta irrisolta (nonostante solleciti, segnalazioni e richieste) fino a quando, a luglio scorso, un crollo non ha letteralmente fatto arrivare una Smart in spiaggia. Un episodio che, per fortuna, non ha causato danni alle persone, ma che poteva, ovviamente, portare a più gravi conseguenze. E nonostante questo l’iter continua in modo farraginoso ed elefantiaco, con ordinanze che da un giorno all’altro vengono applicate col pugno di ferro, con progetti che esistono, partono, si fermano, sono finanziati per metà, finanziabili forse, ora vediamo, ora proviamo…”.