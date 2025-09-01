Messina, partecipate: Bonasera nuova dg di Arisme

La Giunta Basile alla ripartenza. Mini rimpasto in vista. Le nomine alle altre partecipate nell'agenda autunnale del sindaco

L’ex presidente Amam Loredana Bonasera è la nuova direttrice generale di Arisme. Il Cda dell’Agenzia per il risanamento ha ufficializzato la nomina chiudendo così la procedura selettiva avviata a giugno scorso. La Bonasera è stata ripescata dopo un anno di stand by, dopo aver lasciato Amam per un incarico a titolo di esperto per la progettazione, con compenso base di 25 mila euro annui.

Rimpasto in vista?

E’ il primo atto della ripartenza autunnale della Giunta Basile o soltanto il risultato di fisiologiche turnazioni per permettere compensazioni interne al movimento Sud Chiama Nord o prelude a un mini rimpasto?

L’azzeramento un anno fa

Lo scorso anno proprio a inizio autunno Cateno De Luca impose l‘azzeramento dei vertici delle partecipate. Nell’autunno prossimo alle eventuali esigenze del leader del movimento di “serrare le fila” ci sarà da tener conto dell’inevitabile assestamento dovuto alla necessità di confermare le prospettive di alleanze in vista delle prossime scadenze elettorali, se si saranno nel frattempo concretizzate. Intanto nell’agenda autunnale del sindaco ci sono sicuramente i rinnovi dei vertici di Messina Social City e Atm.