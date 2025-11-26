 Messina. Paura in via Piemonte, investiti due bambini

Redazione

mercoledì 26 Novembre 2025 - 09:45

Sono stati portati al Policlinico, hanno riportato ferite fortunatamente non gravi

Una mattinata che poteva trasformarsi in tragedia si è conclusa fortunatamente solo con grande spavento per due bambini in Via Piemonte. Due fratellini di tre e cinque anni, accompagnati da un genitore verso la scuola, sono stati investiti da un’auto in retromarcia.

Le urla hanno permesso al conducente di bloccare l’auto, evitando conseguenze ben più gravi.

Per fortuna il contatto non è stato forte ma i piccoli sono stati trasportati, per i controlli medici di rito, all’Unità di Emergenza Pediatrica del Policlinico, in codice giallo. Sul luogo dell’accaduto le pattuglie della Polizia Municipale.

