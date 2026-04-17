 Una via di Messina per Mino Licordari. Raccolta firme per l’intitolazione

Una via di Messina per Mino Licordari. Raccolta firme per l’intitolazione

Redazione

Una via di Messina per Mino Licordari. Raccolta firme per l’intitolazione

venerdì 17 Aprile 2026 - 09:00

Appuntamento il 18 e 19 aprile in piazza Cairoli

Sabato 18 e domenica 19 aprile si svolgerà a Messina, in piazza Cairoli, una raccolta di firme finalizzata alla presentazione della richiesta di intitolazione di una strada cittadina alla memoria di Mino Licordari.

Avvocato e giornalista, figura storica della tv messinese della quale è stato protagonista per 40 anni, Mino Licordari ha raccontato la città e le sue mille sfaccettature, con un linguaggio semplice, diretto ed efficace che gli ha permesso di entrare nelle case di tante generazioni idi messinesi.

Il punto di raccolta delle firme sarà allestito a Piazza Cairoli lato monte, sabato dalle 9.30 alle 14 e dalle ore 16.30 alle 20.30 e domenica dalle 9.30 alle 14.

Le firme raccolte verranno successivamente inoltrate agli uffici comunali competenti per l’avvio dell’iter amministrativo previsto.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Diagnosi e cura dei tumori del polmone: viaggio nella Chirurgia Toracica del Papardo VIDEO
Indaimo: “Un incontro per la rinascita di Paradiso” VIDEO
La Pasqua 2026 tra le guerre e il bisogno di pace, lavoro e giustizia sociale
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED