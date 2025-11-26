Messina, per il 125esimo anniversario finora venduti 2mila biglietti

L'appello di Davis e Pagniello in vista dell'evento con le leggende: "Serve l'aiuto di tutti, è una questione di appartenenza non economica"

MESSINA – Su 15mila posti disponibili, per l’evento del 125esimo anniversario della nascita del Messina sono stati venduti appena 2mila biglietti. Durante la quinta commissione di Raimondo Mortelliti sono stati proprio Justin Davis e Morris Pagniello a parlarne, insieme all’assessore Massimo Finocchiaro e a Ezio Sindoni, della cooperativa Messina calcio. Presenti anche i dirigenti Bellantoni e Mantineo.

Dopo i saluti, l’assessore Finocchiaro ha ricordato che l’evento si terrà l’1 dicembre allo stadio Franco Scoglio e le stelle del calcio italiano a presenziare saranno tantissime. I settori aperti dello stadio, per un totale di 15mila posti disponibili, sono la tribuna A, la tribuna B, la Curva Sud. L’assessore Finocchiaro ha lanciato un appello alla cittadinanza auspicando che “il problema sia proprio dover contenere questa folla di 15mila persone ma a oggi i biglietti venduti sono intorno ai 2mila. La città deve comprendere che ci sono imprenditori che vogliono investire in città”. L’assessore ha spiegato che sarà fatto in modo di far partecipare gratuitamente le scolaresche. I biglietti a disposizione di scuole e università saranno 5mila. Ma basterà a riempire i settori?

Il presidente Davis ha quindi lanciato un appello: “Serve l’aiuto di tutti, perché questo non è soltanto un evento di un giorno. Abbiamo bisogno di supporto per lo stadio e per il Celeste. Tanti tifosi lontani ci scrivono ogni giorno e sperano di poter partecipare già dal prossimo anno”. Poi il vicepresidente Pagniello: “Non è una questione di aiuto economico ma di sentire questa appartenenza da parte della città. L’evento andrà in onda su Sportitalia e ci piacerebbe mostrare uno stadio pieno, mostrare che Messina non è una città morta ma viva, anche per incentivare il turismo. Il nostro è un investimento per i tifosi e dimostrare che siamo qui e porteremo tante persone importanti del mondo del calcio”.

Nel giorno dell’evento ci sarà anche il Museo temporaneo con cui si racconterà la storia del Messina. A parlarne è stato Sindoni, che ha voluto ringraziare la nuova società per “avere investito nella squadra in uno dei suoi momenti più bui”. Dalle 15 alle 17.30 al Franco Scoglio, lunedì 1 dicembre, saranno esposte le maglie nella hall, a ingresso gratuito. Ma ci sarà anche un altro appuntamento dal 27 al 30 dicembre nella Chiesa di Santa Maria Alemanna con un’esposizione di 4 giorni. Sindoni ha sottolineato che “solo remando tutti dalla stessa parte possiamo far risorgere il nostro Messina”.