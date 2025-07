La segnalazione di un cittadino

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Abbiamo già contattato due volte telefonicamente l’Amam per una perdita d’acqua sotto il marciapiede in via delle Concerie n. 20, Messina, in corrispondenza con dei locali posti al piano interrato. La perdita di acqua, nel frattempo, è aumentata rispetto alla prima segnalazione fatta”.

Serve quindi un intervento in tempi rapidi di Amam.