Messina piena di cacche di cani. Oteri chiede più controlli e multe - Tempostretto

Il consigliere comunale interroga la giunta Basile per risolvere il problema

“Le deiezioni canine non raccolte e abbandonate dai proprietari provocano sempre maggiori discussioni e tensioni tra i cittadini, oltre ad avere risvolti di carattere igienico sanitario. Vengono spesso abbandonate non solo per strada, ma anche racchiuse in sacchetti improvvisati e poi gettate nelle aiuole circostanti o lungo i marciapiedi”.

Il consigliere comunale Cosimo Oteri interroga la giunta Basile, chiedendo di attivare campagne mediatiche di sensibilizzazione per educare gli incivili e di trovare altre aree per i cani ma, soprattutto, di “intensificare i controlli affinché sia rispettato quanto previsto dall’attuale normativa aggiornando sia il Regolamento di Polizia Urbana sia il Regolamento Comunale per la tutela, il benessere e la detenzione degli animali prevedendo adeguate sanzioni per coloro che portano a spasso il proprio cane privi di sacchetti”.