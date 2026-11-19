Gli incontri si svolgeranno negli ultimi due mercoledì di ogni mese, sempre nella fascia oraria dalle 16 alle 18

Prenderà il via oggi, al punto informativo YoungME di Piazza Cairoli, lo sportello di ascolto e partecipazione dedicato ai giovani, nell’ambito del progetto promosso da Anci, al quale il Comune di Messina ha aderito attraverso l’Assessorato alle Politiche Giovanili.

L’iniziativa, denominata “Giovani, i Comuni siciliani in ascolto”, si inserisce nella prima rete regionale di sportelli di ascolto e co-progettazione, con l’obiettivo di favorire il dialogo diretto tra i giovani e le istituzioni, valorizzando idee, proposte e iniziative da sviluppare sul territorio.

Dopo l’adesione al progetto, già annunciata nelle scorse settimane, l’Amministrazione comunale dà adesso concretamente avvio alle attività dello sportello. Al primo appuntamento, giovedì 19 novembre, sarà presente anche il sindaco Federico Basile, insieme all’assessora alle Politiche Giovanili e all’Impatto Generazionale, Iris Forami, che seguirà direttamente gli incontri con i giovani.

“Vogliamo offrire ai giovani uno spazio concreto di ascolto e confronto, nel quale possano sentirsi protagonisti e contribuire attivamente alla crescita della nostra città”, dichiara l’assessore Forami. “Sarò presente personalmente per incontrare i ragazzi, ascoltare le loro idee, raccogliere proposte e conoscere eventuali progetti e iniziative che vorrebbero realizzare sul territorio. L’obiettivo è costruire un dialogo costante, capace di trasformare la partecipazione in opportunità concrete”.

Dopo il primo appuntamento di giovedì 19 novembre, lo sportello sarà aperto mercoledì 25 novembre e mercoledì 23 e 30 dicembre, dalle ore 16 alle 18, presso l’Info Point YoungME di Piazza Cairoli.

A regime, gli incontri si svolgeranno negli ultimi due mercoledì di ogni mese, sempre nella fascia oraria dalle 16 alle 18.

Per informazioni è possibile contattare il numero 379 136 0082 oppure scrivere all’indirizzo i.forami@comune.messina.it