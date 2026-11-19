Cambio al vertice a Rivolto (Udine) e passaggio di consegne con Franco Paolo Marocco
Il tenente colonnello Pierluigi Raspa ha assunto il comando del 313° Gruppo di addestramento acrobatico dell’Aeronautica militare, subentrando ieri al parigrado Franco Paolo Marocco. Raspa diventa così il ventisettesimo comandante della pattuglia acrobatica nazionale dalla sua nascita, avvenuta nel 1961.
La transizione verso i velivoli M-346 Pan
Il nuovo comandante accompagnerà la formazione nel passaggio dagli attuali MB-339 ai nuovi aerei M-346 Pan. I primi esemplari del nuovo velivolo arriveranno all’Aeronautica militare nella primavera 2027, ma la prossima stagione acrobatica si svolgerà ancora con gli MB-339.
Conclusa quella stagione, partirà l’addestramento sul nuovo aereo, con l’arrivo a Rivolto, in provincia di Udine, di 15 velivoli nell’arco di circa un anno e mezzo.
Il percorso di Pierluigi Raspa da Pony 1 a Pony 0
Originario di Messina, Raspa arriva dal 155° Gruppo del 6° Stormo di Ghedi e fa parte della pattuglia acrobatica nazionale dal 2017. Nella stagione 2026 ha ricoperto il ruolo di Pony 1, guidando la formazione durante le manovre acrobatiche, mentre con il nuovo incarico assume il ruolo di Pony 0, il comandante che durante le esibizioni coordina l’attività della pattuglia da terra.