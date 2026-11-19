È il fratellino della bambina per cui è stata riaperta la scuola dopo 20 anni

Ginostra, la piccola frazione di Stromboli nelle isole Eolie, ha un nuovo abitante. All’ospedale di Patti è nato Nour, figlio di Monica Abbate e Rafik Bazine e fratellino di Aysha, la bambina di 6 anni per la quale, nel corso di quest’anno, è stata riaperta la scuola elementare del borgo dopo oltre 20 anni di chiusura.

Una comunità di circa 30 residenti

A Ginostra vivono stabilmente circa 30 persone, in un contesto isolato e raccolto che rende ogni nascita e ogni presenza familiare un evento sentito da tutta la comunità.

Il tema dei servizi nelle isole minori

La storia di Aysha e della riapertura della scuola elementare aveva già acceso i riflettori sulle difficoltà dei piccoli centri delle isole minori, dove lo spopolamento e l’isolamento mettono ogni giorno alla prova i servizi di base, a partire proprio dall’istruzione.