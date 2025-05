Messina. Presidio no ponte della Cgil “contro le passerelle di Salvini”

Venerdì mattina sit-in alla Passeggiata a mare mentre il ministro e vicepresidente è atteso in Prefettura

MESSINA – “No al Ponte sullo Stretto. Il territorio ha diritto a tanti interventi veramente necessari”. Sit-in contro la grande opera domattina. Venerdì 30 maggio, alle 10,30, si terrà un presidio nello spazio della Passeggiata a mare antistante la Prefettura promosso dalla Cgil di Messina. Una manifestazione “contro le passerelle del ministro Matteo Salvini” nel giorno in cui arriverà proprio alla Prefettura il vicepresidente del Consiglio per il suo “tour antimafia”, intorno alle 12.15, dopo la tappa a Reggio Calabria.

Così la Cgil, che ha presentato un esposto in Europa: “Il Ponte sullo Stretto un’opera che ha già sottratto risorse importanti, non necessaria e dannosa, con costi sociali altissimi per le comunità. Ricordiamo – dichiara il segretario generale della Cgil Messina, Pietro Patti – i fondi fondamentali sottratti al Mezzogiorno, i finanziamenti che si mettono a rischio e quelli cancellati da ogni programmazione, i ritardi nella realizzazione di opere importanti, i diritti negati partendo da quello alla salute. Lo ricordiamo soprattutto a chi oggi parla, anche contro la nostra organizzazione sindacale, ma che ha sempre taciuto e tace su risorse e interventi non garantiti e scippati alla collettività. Abbiamo anche evidenziato – prosegue Patti – come non sia stata fatta una trasparente analisi costi/benefici, così come sono inaccettabili le forzature sulle procedure”.

“Le vere priorità sono altre, che la Cgil chiede nel reale interesse del territorio, delle regioni del Sud, tra cui lotta al dissesto idrogeologico, una rete ferroviaria e stradale moderna, un sistema idrico efficiente, investimenti nella sanità pubblica”, conclude il sindacato.

