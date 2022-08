Messina. Prima edizione del premio DonArte, dedicato al tema della donazione degli organi - Tempostretto

I risultati saranno resi noti nel corso della manifestazione ‘Consapevolezza sociale su donazione organi e trapianto’ che si svolgerà il 1° ottobre 2022 alle ore 21 al Teatro Vittorio Emanuele di Messina

La donazione è un gesto di amore nei confronti di qualcuno che ha bisogno del nostro aiuto e che non conosciamo. Non ha limiti determinati dallo stato sociale, dal luogo in cui si vive, dalle idee, dal credo religioso o dal colore della pelle. È un gesto che ci unisce e ci rende ancor più fratelli.

Il Premio DonArte 2022 indetto dal Comitato organizzativo della International Conference DonArte 2022, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Messina, del Policlinico Gaetano Martino di Messina, della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato Salute Regione Sicilia, della Citta Metropolitana di Messina, del Centro Nazionale Trapianti, dell’ospedale Papardo, del Collegio dei Professori di Anestesia e Rianimazione, dell’Associazione Donare è vita, dell’Aido nazionale, regionale e provinciale, e con il riconoscimento di Siaarti, vuol raccontare attraverso immagini, versi o altro, storie ispirate al tema della donazione di organi ed ai trapianti.

Il Premio è aperto a uomini e donne maggiori di età e di ogni nazionalità e si articola in 5 sezioni:

SEZIONE A: Opera pittorica o scultorea.

Un’opera pittorica (inclusi il disegno e l’incisione) realizzata con qualunque tecnica. Un’opera scultorea realizzata con qualunque materiale e/o tecnica.

SEZIONE B: Fotografia

Una fotografia a colori o in bianco e nero.

SEZIONE C: Poesia per adulti

Una poesia, limerik, haiku ed altro a libera scelta in lingua italiana o in lingua inglese da trasmettere in formato Word, carattere Arial 12, interlinea singola.

SEZIONE D: Narrativa per adulti

Un racconto, pagine di diario ecc. ciascuno non superiore a 6000 caratteri spazi inclusi, in lingua italiana o in lingua inglese. Da trasmettere in formato Word, carattere Arial 12, interlinea singola.

SEZIONE E: Letteratura per bambini

Un racconto non superiore a massimo 6000 caratteri spazi inclusi, o una poesia, o una filastrocca, o uno scioglilingua destinato ad un pubblico di bambini in lingua italiana o in lingua inglese. Ciascuna opera di questa sezione deve essere trasmessa in formato Word, carattere Arial 12, interlinea singola.

I risultati saranno resi noti nel corso della manifestazione ‘Consapevolezza sociale su donazione organi e trapianto’ che si svolgerà il 1° ottobre 2022 alle ore 21 al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, durante la quale sarà premiato il primo classificato di ogni sezione con una targa di merito personalizzata.