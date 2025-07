Messina, ok ai progetti per le palestre di tre scuole

La Juvara e le palestre della Petrarca a Ganzirri e della Catalfamo al Cep

700mila per la palestra della scuola Pascoli – Crispi (la Juvara), 1 milione 250mila euro per quella della Petrarca, a Ganzirri, e 1 milione 650mila per quella della Catalfamo, al Cep.

L’approvazione del Dip, Documento d’indirizzo alla progettazione, è un passaggio che permetterà al Comune di Messina di presentare le domande di finanziamento all’Avviso Pubblico numero 87502 del 30 maggio 2025, specifico per gli “Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle palestre scolastiche”, Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) nell’ambito del Programma nazionale “Scuole e competenze” 2021-27. Questi fondi europei mirano a “migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione”, attraverso lo sviluppo di infrastrutture accessibili e resilienti.

Il Dip è stato approvato con delibera numero 477 del 1 luglio 2025 e riguarda una serie di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle tre palestre. Definisce le caratteristiche, i requisiti e le linee guida per le successive fasi di progettazione, sia tecnica che esecutiva e apre la strada all’acquisizione di risorse esterne significative.

L’obiettivo è garantire agli studenti messinesi strutture sportive moderne, sicure e funzionali, contribuendo al miglioramento complessivo dell’offerta formativa e della qualità della vita nelle scuole.