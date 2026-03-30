Messina, proiettile in ufficio della municipalizzata

Il ritrovamento a Messina Servizi. Indagano i Carabinieri

Indagano i carabinieri sull’episodio verificatosi a MessinaServizi Bene Comune, dove è stato ritrovato un proiettile all’interno degli uffici della municipalizzata. Ad accorgersene è stato un dipendente, nella notte, arrivando nell’ufficio di via Salandra.

Atto intimidatorio o scherzo?

Visto il proiettile sulla scrivania, l’uomo ha avvisato i militari dell’Arma che sono arrivati sul posto per l’ispezione, lo hanno sequestrato e inviato al Ris per le analisi. Gli investigatori hanno ascoltato il dipendente ed ora solo a lavoro per ricostruire l’accaduto.



Le ipotesi

I primi accertamenti fanno escludere l’atto intimidatorio, si propende per uno scherzo di cattivo gusto ma tutte le ipotesi saranno verificate. Al vaglio le immagini di video sorveglianza della sede della Municipalizzata e della zona. La direzione di MessinaServizi ha ribadito la propria collaborazione con le autorità e ha assicurato che verranno presi eventuali provvedimenti disciplinari qualora venisse individuato il responsabile.