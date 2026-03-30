Taormina Film Fest 2026, Jane Campion presidente di giuria

Regista, sceneggiatrice e produttrice, ha ricevuto due volte il Premio Oscar per "Lezioni di piano" e "Il potere del cane"

La regista, sceneggiatrice e produttrice Premio Oscar Jane Campion sarà la Presidente di Giuria della 72ª edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno 2026 diretto da Tiziana Rocca.

“Siamo profondamente onorati e felici di accogliere Jane Campion come Presidente di Giuria della 72ª edizione del Taormina Film Festival”, ha dichiarato la direttrice artistica Tiziana Rocca. “Il suo talento straordinario, la sua visione innovativa e il suo contributo fondamentale alla storia del cinema contemporaneo la rendono una figura di riferimento imprescindibile. La sua sensibilità artistica e la sua autorevolezza saranno un valore aggiunto per questa edizione, contribuendo a valorizzare opere cinematografiche di grande qualità e a ispirare gli autori presenti al Festival”.

Considerata una delle voci più influenti e raffinate del cinema contemporaneo, Jane Campion ha costruito nel corso della sua lunga carriera un linguaggio cinematografico unico. La sua capacità di coniugare profondità psicologica e sensibilità visiva, con una straordinaria attenzione alla complessità dell’esperienza umana, ha dato vita a iconici e indimenticabili personaggi femminili. Due volte vincitrice del Premio Oscar per Lezioni di piano (1993) e Il potere del cane (2021) e prima donna nella storia a vincere la Palma d’Oro al Festival di Cannes, Campion ha firmato opere di grande impatto culturale e artistico, distinguendosi per uno sguardo sempre originale e potente, in grado di esplorare con intensità temi come l’identità, il desiderio e il potere.

La sua presenza a Taormina rappresenta un riconoscimento prestigioso per il Festival, che si conferma un appuntamento centrale nel panorama culturale internazionale, capace di attrarre protagonisti di primo piano del cinema mondiale e di offrire al pubblico un’esperienza unica tra arte, bellezza e innovazione.

Il Taormina Film Festival è organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, direttamente promosso dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo.