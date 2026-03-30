Rissa con ferito a Milazzo, pioggia di denunce nel messinese

Giovane ferito con una bottiglia durante una lite tra i locali del Capo

Fine settimana movimentato, nel messinese, con interventi delle forze dell’Ordine in diversi luoghi di ritrovo dei giovani. L’episodio più grave di mala movida si è verificato a Milazzo dove un pomeriggio tra ragazzi ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

Movida violenta

In un locale del Capo una discussione tra giovani seduti ai tavoli è sfociata in rissa ed uno di loro è stato ferito ad una mano con un pezzo di vetro. Un amico ha dato l’allarme e sul posto sono arrivate due ambulanze del 118, una ha trasportato il malcapitato al pronto soccorso dell’ospedale Fogliani dove gli è stata suturata la ferita. Indaga ora la Polizia per individuare l’autore e ricostruire l’accaduto. A quanto pare il ragazzo è stato colpito con un pezzo di bottiglia, utilizzato dal contendente nella rissa.

Multe e veicoli sequestrati

E’ stato un week end di controlli straordinari anche per i Carabinieri, impegnati tra Milazzo e Barcellona. Il bilancio è a numeri di tre cifre: 250 i veicoli controllati, 400 le persone monitorate, tantissimi i multati per diverse violazioni del Codice della Strada, mentre 12 mezzi sono stati sequestrati, uno sottoposto a fermo amministrativo. Gli automobilisti multati hanno perso complessivamente 200 punti di patente. Otto persone sono state denunciate. Tra loro sei erano al volante ubriachi o sotto effetto di droga, una ha rifiutato di sottoporsi alla prova del palloncino ed una è stata deferita per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Controlli anti droga

Effettuati anche controlli anti droga a tappeto che hanno portato a segnalare alla Prefettura 15 persone tra 22 e 48 anni, sorprese con modiche quantità di hashish e crack. Le sostanze sequestrate sono state comunque inviate ai Ris per le analisi di laboratorio.