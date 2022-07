Messina. Pulizia caditoie, griglie di scolo e tombini: divieti di sosta in alcuni tratti di strade del centro - Tempostretto

Nuova regolamentazione della circolazione veicolare all’intersezione viale Regina Elena- vie Principessa Mafalda ed Ecuador

MESSINA – Per consentire ad Amam l’esecuzione di interventi di pulizia programmata delle caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche in alcuni tratti di strade del centro cittadino, sono stati adottati provvedimenti viari. Pertanto è istituito il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati, dalle ore 8 alle 18, nelle seguenti giornate e relativi tratti di strada: martedì 5, vie Contrada dell’Uccelliera e Bellorado; domani, mercoledì 6, via Manzoni, nel tratto compreso tra le vie Principe Tommaso e Regina Elena; e via Cianciolo, nel tratto compreso tra via Comunale Bordonaro ed il numero civico 160; giovedì 7, vie Manzoni, nel tratto compreso tra le vie Regina Elena e Santa Maria di Gesù Inferiore, e Cianciolo, tra il numero civico 160 ed il parcheggio Bordonaro Superiore; venerdì 8, vie Parini, Pepe, Arte della Stampa e D’Amico; lunedì 11, vie Guicciardini, Conte di Torino, Ugo Foscolo, Dodici Apostoli, nel tratto compreso tra il numero civico 29 e via Zagari, e dei Cherubini, nel tratto compreso tra le vie San Gabriele e San Marco; martedì 12, vie Principe Tommaso, Rizzo, Catania, nei tratti compresi tra viale Europa e via Piemonte e le vie Salandra e Lucania; mercoledì 13, vie Battisti, nel tratto compreso tra le vie Garibaldi e Lombardo Pellegrino, e Catania, tra vicolo Cumandeo e via San Cosimo, e tra le vie Cardinale Guarino e delle Corse; giovedì 14, vie Brescia, Lombardia, Cremona e Battisti, nel tratto tra le vie Lombardo Pellegrino e viale Europa; venerdì 15, vie San Cosimo, nel tratto tra le vie Catania e La Farina, e Santa Marta, tra sottopassaggio via Noviziato e via Battisti.

Scerbatura.

Per consentire a Messinaservizi Bene Comune interventi di scerbatura, il Servizio Mobilità Urbana ha disposto l’istituzione, per singoli tratti di intervento giornaliero, del divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada: sino a domani, mercoledì 6, nella fascia oraria 20-6, sul lato mare di via Nuova Panoramica dello Stretto, nel tratto compreso tra il complesso “Eden Park” ed il numero civico 1368; da domani, mercoledì 6, a venerdì 8, nella fascia oraria 20-6, sul lato monte di via Nuova Panoramica dello Stretto, nel tratto compreso tra il complesso “Eden Park” ed il numero civico 1368. L’interdizione della sosta non deve essere contemporanea in tutte le strade interessate, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si prevede di intervenire nelle singole giornate.

Lavori di realizzazione di nuovi parcheggi di interscambio: le limitazioni viarie.

Al fine di consentire la cantierizzazione dei lavori di realizzazione di nuovi parcheggi di interscambio, finalizzati al miglioramento delle funzionalità e della sostenibilità ambientale della mobilità urbana cittadina, DDG n. 1492 del 14/06/2021, – Parcheggio d’interscambio a raso Europa centro, da ieri, lunedì 4, sino al 29 gennaio 2023, sono previste limitazioni viarie. Istituiti pertanto il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, sul lato nord e sul lato sud dello spartitraffico centrale del viale Europa, tratto compreso tra il viale San Martino e la via C. Battisti, per permettere la delimitazione dell’area di cantiere; il divieto di transito in tutta l’area centrale del tratto di viale Europa compreso tra il viale San Martino e la via Battisti all’interno della delimitazione dell’area di cantiere; garantire, in sicurezza, gli attraversamenti pedonali del viale Europa in corrispondenza delle rispettive intersezioni con il viale San Martino, con la via Risorgimento e di quello esistente tra le vie Ghibellina e Centonze; ed il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambe le carreggiate stradali del tratto di viale Europa, compreso tra il viale San Martino e la via Battisti; realizzare nella carreggiata del viale Europa in direzione di marcia monte-mare, in corrispondenza dell’intersezione con il viale San Martino, due corsie di preselezione e di conseguente attestamento dei veicoli, dedicando la corsia lato sud alle direzioni diritto e destra e la corsia lato nord alla direzione sinistra.

Ripristino tratti di marciapiede e pavimentazione stradale: le limitazioni viarie.

Per consentire interventi di ripristino della pavimentazione stradale nella piazza di Santo Stefano Briga, sono stati adottati provvedimenti viari. Pertanto, sino a venerdì 29 luglio, saranno vietati la sosta ed il transito in una parte di area della piazza di Santo Stefano Briga e dall’1 al 12 agosto in un’altra parte di area della medesima piazza. Per lavori di ripristino di alcuni tratti di marciapiede sul lato monte di viale Umberto, vigerà il divieto di sosta, sino a venerdì 22 luglio, dalle ore 7.30 alle 18, sul lato monte di viale Umberto, nel tratto compreso tra il numero civico 75 e via Amari.

Lavori di montaggio di impianti di condizionamento dell’Istituto scolastico La Farina-Basile.

Al fine di consentire lo stazionamento di un autocarro con cestello per il montaggio di impianti di condizionamento presso l’Istituto Scolastico “La Farina-Basile”, domani, mercoledì 6, sono previste limitazioni viarie. Pertanto domani, mercoledì 6, dalle ore 6 alle 18 sarà istituito il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada: 1) sul lato nord di via delle Munizioni, nel tratto compreso tra l’accesso all’Istituto Scolastico “La Farina-Basile” e l’intersezione con via Oratorio della Pace; 2) sul lato sud di via S. Cristoforo, nel tratto compreso tra l’accesso all’Istituto Scolastico “La Farina-Basile” e l’intersezione con via Oratorio della Pace.

Trasferimento quattro stalli sosta in via Colombo.

Trasferiti quattro stalli per la sosta di veicoli a servizio di persone diversamente abili, a tempo limitato (un’ora), attualmente siti sul lato est (lato mare) di via Colombo a nord dell’intersezione con via Loggia dei Mercanti, poco più a nord sullo stesso lato est (lato mare) di via Colombo. Il provvedimento è stato disposto per l’esecuzione degli interventi relativi all’installazione di tre infrastrutture di ricarica con potenza non inferiore a kw 25.

Nuova regolamentazione della circolazione veicolare all’intersezione viale Regina Elena- vie Principessa Mafalda ed Ecuador.

Il Servizio Mobilità Urbana ha disposto la chiusura del varco di attraversamento lato nord tra il viale Regina Elena e la via Ecuador, prolungando il marciapiede esistente o, in alternativa e temporaneamente, collocando su adeguata segnaletica orizzontale (zebratura), dissuasori di transito (archetti metallici) muniti di pellicola rifrangente; 2) l’istituzione della direzione obbligatoria diritto nel viale Regina Elena in direzione nord-sud in prossimità dell’intersezione con le vie Ecuador e Principessa Mafalda; 3) l’istituzione della direzione obbligatoria a destra in via Principessa Mafalda all’intersezione con il viale Regina Elena; l’istituzione del divieto di sosta, 0-24, con rimozione coatta, parallelamente al margine est (mare) del tratto della via Principessa Mafalda tra l’inizio del tratto di strada di collegamento con il viale Regina Elena e lo stallo per disabili esistente a 30 metri più a nord e, pertanto, la collocazione del segnale verticale composito; 5) la realizzazione della segnaletica orizzontale (striscia longitudinale di mezzeria, zebrature, striscia di arresto e freccia direzionale, rallentatori ottici, stalli di sosta longitudinali); 6) di adeguare e/o rimuovere la segnaletica in contrasto con il presente provvedimento; 7) e di ripristinare la segnaletica orizzontale nell’intero tratto del viale Regina Elena. Il provvedimento è stato adottato per una limitata visibilità reciproca tra i veicoli che procedono in direzioni opposte lungo il tratto in curva del viale Regina Elena.