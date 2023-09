Messina. "Quei manifesti incitano all'odio transfobico, rimuoveteli" - Tempostretto

La denuncia di Arcigay che chiede l'intervento dell'assessora alle Pari opportunità

“Questa mattina Messina si sveglia con manifesti che oltre a lanciare un messaggio falso incitano all’odio transfobico”. Lo denuncia Arcigay Messina Makwan, attraverso il presidente Rosario Duca. “Non staremo a spiegare in questa occasione – prosegue Duca – le ragioni della falsità di quanto affermano in quanto daremmo loro troppo importanza e non vogliamo farlo. Messina, che è nella rete Ready contro tutte le discriminazioni non può permettere questi attacchi transfobici né altre discriminazioni, per questo abbiamo allertato l’assessora Pari opportunità chiedendo l’immediata rimozione”.