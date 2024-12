Messina. Restaurati i lampioni storici di via Consolato del Mare

Sono tornati al loro posto, davanti alla parte laterale di Palazzo Zanca

“A conclusione di un percorso che ha già restituito alla città la fruizione degli storici sostegni di illuminazione pubblica in piazza Cavallotti, anche i sostegni di largo F. Morabito (via Consolato del Mare, a lato di Palazzo Zanca) sono rientrati in servizio”, così l’assessore alla Pianificazione ed efficientamento risorse energetiche Francesco Caminiti.

Questi ultimi, come quelli già realizzati, sono stati oggetto di restauro conservativo a cura della Dml di Fortunato Diana Maria Laura di Sant’Agata Li Battiati, e la loro ricollocazione è stata preceduta dalle verifiche di stabilità dei basamenti, restaurati in loco, e per una maggiore garanzia di stabilità è stata posta un’anima in acciaio.

“Si tratta di un programma di attività che rappresenta – sottolinea Caminiti – l’attenzione dell’Amministrazione comunale alla conservazione del patrimonio storico e culturale della città che si concretizza con gli interventi appena realizzati e altrettanti di prossima attuazione”.

Gli altri interventi

In particolare il cronoprogramma dei lavori riguarda: l’illuminazione artistica di Forte Gonzaga, il cui contratto d’appalto è stato perfezionato nei giorni scorsi con la ditta Agl Tecnologie di Germanotta & c. s.r.l., cui l’avvio delle attività è previsto entro questo mese di dicembre; l’impianto di illuminazione artistica della Fontana del Nettuno e di Porta Grazia, oggetto di appalto in fase di aggiudicazione a favore dalla ditta Alberti Costruzione s.r.l.; ed ancora l’impianto di illuminazione della facciata di palazzo Zanca, con interventi che integreranno quello già realizzato da qualche anno, e per finire toccherà all’illuminazione di piazza Unione Europea volto a restituire alla Piazza il ruolo di centralità urbana al pari di piazza Cairoli per offrire una sua più piena fruizione.

Infine è in fase di avvio un programma di monitoraggio e controllo dell’infrastruttura di pubblica illuminazione attraverso verifiche strumentali sullo stato di salute dei sostegni in acciaio, che coinvolgerà circa 6.600 sostegni, ¼ del parco infrastrutturale della città e dei villaggi, con una previsione di sostituzione di quelli ammalorati di circa il 10 per cento di quelli verificati. Questo intervento, per il quale sono stati stanziati 630.000 euro, fa seguito ad un altro simile intervento condotto parallelamente all’attività di relamping degli impianti di pubblica illuminazione, conclusosi a giugno di quest’anno con la sostituzione di circa 1200 sostegni di pubblica illuminazione.